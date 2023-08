Ile się daje na chrzciny? Kwota w kopercie ma znaczenie

Chrzest święty to wyjątkowa okazja dla każdego małego człowieka. Z tej okazji często dajemy w prezencie pieniądze. To ile pieniędzy włożymy do koperty powinno zależeć od tego, na ile nas stać. Ważne jest też, jak bliskie dla nas jest chrzczone dziecko. Wiele osób uznaje, że w prezencie na chrzciny trzeba dać tyle, by pokryć koszt tzw. talerzyka, czyli posiłku w restauracji, który zapewniają gościom rodzice chrzczonego dziecka. Bardzo ważne osoby to ojciec chrzestny i matka chrzestna w życiu każdego chrześcijanina. Nic więc dziwnego, że to właśnie oni najczęściej zastanawiają się, ile pieniędzy podarować maleństwu i jego rodzicom z okazji chrztu.

Ile daje chrzestny i chrzestna na chrzciny?

W 2023 roku przyjęte jest, że chrzestni powinni włożyć do koperty co najmniej 700-1000 zł.

Ile na chrzest dają dziadkowie?

Wiele osób uważa, że największy prezent wręczą dziecku jego dziadkowie. Na forach internetowych przewijają się opinie, że seniorzy powinni włożyć do koperty ok. 500 zł.

Ile dają na chrzest pozostali goście?

Zawartość kopert, które wręczają dziecku pozostali goście, waha się z reguły od 100 do 300 zł – podaje onet.pl.

Prezent na chrzciny – nie tylko pieniądze

Warto pamiętać, że wręczanie pieniędzy z okazji chrzcin nie jest obowiązkowe, a przez niektórych rodziców jest uznawane za nietaktowne. Uważają oni, że dziecko powinno dostać prezent, a nie pieniądze. Dobrym rozwiązaniem są przedmioty, które mają przypominać o sakramencie przez lata. Szczególnie dobrze sprawdzają się jako prezent dewocjonalia. Będą pamiątką na całe życie, wybór jest ogromny, a ceny różnorodne. Wiele osób decyduje się na łańcuszki z Matką Boską czy krzyż z Jezusem. Popularnym prezentem dla dziewczynek są srebrne lub złote kolczyki oraz naszyjniki. W sklepach jubilerskich dostaniemy również obrazki ze Świętymi, na których możemy wygrawerować dedykację.

