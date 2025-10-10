Trwa tydzień Noblowski, do 13 października poznamy już wszystkich laureatów

Nagroda to nie tylko prestiż, ale również grant finansowy!

Oprócz pieniędzy, laureaci otrzymują medal i dyplom

Co otrzymują laureaci nagrody Nobla 2025?

Tydzień Noblowski rozpoczął się 6 października - w poniedziałek poznaliśmy zwycięzców w dziedzinie medycyny, we wtorek w dziedzinie fizyki, w środę z chemii. W czwartek przyznany został nobel literacki, w piątek ogłoszona została laureatka Pokojowej Nagrody Nobla. Uroczystości zakończą się w poniedziałek, gdy poznamy noblistę w dziedzinie ekonomii.

Każdy noblista jak co roku otrzyma złoty medal z wizerunkiem Alfreda Nobla, a także dyplom honorowy, z uzasadnieniem otrzymania nagrody i podpisami komisji. Sam otrzymanie nagrody jest również kwestią prestiżu, nie tylko w środowisku naukowym.

Nobliści otrzymują także nagrody pieniężne. Czasem muszą się nimi podzielić

Na prestiżu, medalu i dyplomie nagrody się jednak nie kończą. Laureaci Nobla otrzymują także nagrodę pieniężną, której wysokość zależy od dochodów Fundacji Nobla i decyzji na dany rok.

W 2025 roku w dziedzinie fizyki, chemii, literatury i ekonomii nagroda wynosi 11 milionów koron szwedzkich, czyli ok. 4,25 mln zł. Jeśli jednak laureatów jest więcej niż jeden, kwota jest dzielona, po równo, lub w proporcjach ustalonych przez komitet.

W tym roku np. z fizyki nagrodę Nobla otrzymały trzy osoby (John Clarke, Michel Devoret i John M. Martinis), komisja zdecydowała o równym podziale, czyli każdy z nich dostał ok. 3,7 mln koron szwedzkich (ok. 1,43 mln zł). Podobny podział zastosowano przy noblistach z Medycyny (Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell, Shimon Sakaguchi) i Chemii (Omar M. Yaghi, Susumu Kitagawa, Richard Robson). Pełną nagrodę wysokości 11 mln koron szwedzkich otrzymał za to laureat literackiej nagrody Nobla László Krasznahorkai.

W przypadku pokojowej nagrody Nobla nagroda jest niższa. W 2025 roku to kwota 9 mln koron szwedzkich (ok. 3,48 mln zł). Nagrodę otrzymała María Corina Machado.

Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii zostanie przyznana w poniedziałek 13 października, a jej spodziewana pula wynosi 11 mln koron szwedzkich.

