W piątek paliwa są tańsze: benzyna 95 kosztuje 6,41 zł/l, 98 – 6,90 zł/l, a olej napędowy – 7,17 zł/l.

Pamiętaj, że te stawki obowiązują tylko w piątek, a nowe ceny na cały weekend zostaną ogłoszone jeszcze dziś.

Ministerstwo Energii codziennie ustala ceny maksymalne paliw, a ich przekroczenie grozi stacjom karą do miliona złotych.

Sprawdź, jak obniżki VAT (do 8%) i akcyzy dodatkowo wpływają na niższe ceny paliw, chroniąc portfele kierowców.

Ile kosztują paliwa po nowej obniżce?

Kierowcy znów mogą odetchnąć z ulgą. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii w piątek na stacjach benzynowych obowiązują niższe stawki. Maksymalne ceny paliw spadły w porównaniu do czwartku, kiedy za benzynę 95 trzeba było zapłacić 6,46 zł. W piątek ta sama benzyna kosztuje nie więcej niż 6,41 zł za litr. Obniżka dotyczy także pozostałych paliw. Cena benzyny 98 spadła z 6,95 zł do 6,90 zł, a oleju napędowego z 7,26 zł do 7,17 zł za litr.

Warto przypomnieć, że mechanizm cen maksymalnych wprowadzono 31 marca. Wtedy za litr benzyny 95 płaciliśmy maksymalnie 6,16 zł, ale za olej napędowy aż 7,60 zł. Najnowsze stawki będą obowiązywać tylko w piątek. Kolejne obwieszczenie resortu energii poznamy jeszcze tego samego dnia, a określone w nim ceny będą obowiązywać przez cały weekend, czyli od soboty do poniedziałku włącznie.

Jak ustalane są ceny maksymalne na stacjach?

Mechanizm, który ma chronić kierowców przed gwałtownymi podwyżkami, działa w prosty sposób. Ministerstwo Energii codziennie w dni robocze publikuje obwieszczenie z nowymi stawkami, które zaczynają obowiązywać od następnego dnia. Jak to działa w praktyce? Cena maksymalna paliw jest ustalana według specjalnej formuły, która uwzględnia średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym. Do tej kwoty dolicza się następnie akcyzę, opłatę paliwową, stałą marżę sprzedawcy w wysokości 30 groszy na litrze oraz podatek VAT.

Przepisy są bardzo rygorystyczne. Sprzedaż paliwa po cenie wyższej niż maksymalna jest zagrożona wysoką karą finansową, która może sięgnąć nawet 1 miliona złotych. Kontrole na stacjach benzynowych w całym kraju prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa.

Co jeszcze wpływa na ostateczną cenę paliwa przy dystrybutorze?

To jednak nie wszystko. Na ostateczną kwotę, jaką widzimy na pylonach stacji, wpływają także inne działania rządu. Do 15 maja obowiązuje specjalne rozporządzenie, które tymczasowo obniża stawkę podatku VAT na paliwa z 23 do 8 procent. To nie koniec ulg. Obniżka podatku VAT do 8 proc. oraz akcyzy do najniższego poziomu dopuszczonego w UE to działania, które również obniżają ceny paliw dla kierowców. W przypadku akcyzy mówimy o obniżce o 29 groszy na litrze benzyny i 28 groszy na litrze oleju napędowego. Te wszystkie mechanizmy razem mają za zadanie stabilizować sytuację na rynku paliw i chronić portfele Polaków przed skutkami wysokich cen ropy na światowych rynkach.

