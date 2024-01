Ile kosztuje euro, dolar, frank? Złoty ze stratami, wyjątkiem euro

To będzie cios! Koniec darmowego BLIKA w Polsce. Jest decyzja

Kursy walut 31.01.2024. Złoty traci względem głównych walut

Kursy walut 31.01.2024. Złoty w środowy poranek traci wobec głównych walut z wyjątkiem euro, które spadło do 4,34 zł. Straty zaczął odrabiać dolar, rano kosztował jeszcze 4 zł, obecnie już 4,01 zł. Funt szterling także odrabia straty i kosztuje 5,08 zł. Kurs franka szwajcarskiego to obecnie 4,64 zł i wygląda na to, że zaatakuje granicę 4,65 zł.

Kursy walut 31.01.2024 [10:00]

EUR/PLN 4,3412

4,3412 USD/PLN 4,0110

4,0110 CHF/PLN 4,6497

4,6497 GBP/PLN 5,0831

Co wpłynie na kursy walut 31.01.2024?

Na kurs euro istotne będzie publikacja danych o inflacji konsumenckiej w styczniu we Francji i Niemczech. W Polsce GUS opublikuje dane o PKB, a BIEC o Wskaźniku Rynku Pracy.

