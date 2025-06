Spis treści

Podpisanie przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy wprowadzającej zakaz sprzedaży e-papierosów nieletnim.

Objęcie zakazem wszystkich rodzajów e-papierosów, w tym tych bez nikotyny, oraz woreczków nikotynowych dla osób poniżej 18. roku życia.

Wprowadzenie zakazu reklamy, sprzedaży na odległość (w tym przez internet) i w automatach wspomnianych produktów.

Zrównanie e-papierosów beznikotynowych z wyrobami tytoniowymi pod względem miejsc, gdzie ich używanie jest zabronione.

Wejście w życie nowych przepisów po upływie 14 dni od ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

Prezydent podpisał: Co oznacza zakaz sprzedaży e-papierosów nieletnim?

Prezydent Andrzej Duda złożył podpis pod nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Najważniejszą zmianą, jaką wprowadza ta nowelizacja ustawy e-papierosy, jest całkowity zakaz sprzedaży osobom poniżej 18. roku życia wszystkich typów e-papierosów, w tym również tych niezawierających nikotyny, oraz popularnych ostatnio woreczków nikotynowych. Oznacza to, że młodzi ludzie nie będą mogli legalnie nabyć tych produktów, niezależnie od ich składu. Wprowadzony zakaz sprzedaży e-papierosów nieletnim ma na celu ograniczenie dostępu młodzieży do wyrobów, które, jak wskazują eksperci, stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Zgodnie z nowymi przepisami, w punktach sprzedaży, gdzie dostępne będą e-papierosy i woreczki nikotynowe, pojawi się obowiązkowa informacja o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, woreczków nikotynowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18”.

Nowelizacja ustawy e-papierosy: Jakie inne ograniczenia wprowadza?

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy e-papierosy to nie tylko wprowadzenie zakazu sprzedaży e-papierosów nieletnim. Nowe przepisy wprowadzają szereg dodatkowych obostrzeń, które mają na celu dalsze ograniczenie dostępności i promocji tych produktów, a także ujednolicenie zasad dotyczących ich używania. Kluczowe zmiany obejmują zakaz sprzedaży e-papierosów bez nikotyny oraz woreczków nikotynowych na odległość, w tym przez popularne kanały internetowe, co znacząco utrudni ich zakup poza tradycyjnymi punktami sprzedaży. Ponadto, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe i woreczki nikotynowe nie będą mogły być sprzedawane w automatach, co jest kolejnym krokiem w kierunku ograniczenia łatwego dostępu, zwłaszcza dla osób młodych.

Kolejnym istotnym aspektem nowelizacji jest całkowity zakaz reklamowania e-papierosów, w tym tych beznikotynowych, oraz woreczków nikotynowych. Ta zmiana ma na celu zmniejszenie ekspozycji, szczególnie młodego pokolenia, na komunikaty marketingowe zachęcające do używania tych produktów. Ustawodawca zdecydował również, że e-papierosy bez nikotyny będą traktowane na równi z produktami zawierającymi nikotynę czy tradycyjny tytoń. Oznacza to, że ich używanie będzie zabronione we wszystkich miejscach, gdzie obecnie obowiązuje zakaz palenia, takich jak przystanki komunikacji publicznej, restauracje, place zabaw dla dzieci czy szkoły.

Nowe regulacje doprecyzowują również kwestie składu niektórych produktów. Zgodnie z nowelizacją, zawartość nikotyny w pojedynczym woreczku nikotynowym nie będzie mogła przekraczać 20 mg/g, co jest ważnym elementem kształtującym nowe woreczki nikotynowe przepisy i ma na celu kontrolę mocy tych wyrobów. Wszystkie te zmiany składają się na kompleksowe podejście do problemu używania e-papierosów i podobnych produktów, mając na uwadze przede wszystkim ochronę zdrowia publicznego.

Ochrona zdrowia publicznego: Dlaczego zaostrzono przepisy dotyczące e-papierosów i woreczków nikotynowych?

Głównym motywem stojącym za wprowadzeniem surowszych regulacji, w tym zakazu sprzedaży e-papierosów nieletnim, jest troska o zdrowie publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony młodego pokolenia. Uzasadnienie do projektu nowelizacji ustawy e-papierosy jasno wskazuje na pilną potrzebę działania w tym obszarze. Jak czytamy w dokumencie, „Nowelizacja (...) jest konieczna ze względu na pilną potrzebę ograniczenia zjawiska używania papierosów elektronicznych przez ludzi młodych." To właśnie rosnąca popularność tych produktów wśród osób niepełnoletnich stała się kluczowym argumentem za zaostrzeniem prawa.

Eksperci i autorzy projektu podkreślają, że wyroby te, niezależnie od zawartości nikotyny, stanowią wyraźne zagrożenie. W uzasadnieniu czytamy dalej: "Wyroby te stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności młodego pokolenia i osób niepalących, co powoduje konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży wszystkich rodzajów papierosów elektronicznych oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to, czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie nikotyny”. Decyzja o objęciu restrykcjami również e-papierosów beznikotynowych oraz woreczków nikotynowych wynika z przekonania, że samo naśladowanie czynności palenia oraz wprowadzanie do organizmu substancji chemicznych drogą inhalacji może być szkodliwe i prowadzić do późniejszego sięgania po tradycyjne papierosy lub produkty z nikotyną.

Kiedy nowe regulacje wejdą w życie i jakie będą ich skutki?

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy e-papierosy, wprowadzająca między innymi zakaz sprzedaży e-papierosów nieletnim, nie wejdzie w życie z dnia na dzień. Zgodnie z zapisami, nowe przepisy zaczną obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że w ciągu najbliższych tygodni zarówno sprzedawcy, jak i konsumenci będą musieli dostosować się do zmienionej rzeczywistości prawnej, a organy kontrolne zyskają narzędzia do egzekwowania nowych zasad.