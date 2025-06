Rekordowy wzrost uszkodzeń wśród aut używanych w Polsce

Rynek aut używanych w Polsce bije rekordy popularności, ale niestety, również rekordy uszkodzeń. Z najnowszych danych CARFAX za pierwszy kwartał 2025 roku wynika, że aż 80% używanych samochodów w Polsce ma w swojej historii odnotowane uszkodzenia. To wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, kiedy to odsetek ten wynosił 74%. Szczególnie niepokojący jest wzrost odsetka uszkodzonych aut wśród pojazdów importowanych, które stanowią już połowę rynku. W tej grupie odsetek aut z odnotowanymi uszkodzeniami wzrósł z 46% do 51%. Oznacza to, że kupując używane auto z importu, ryzyko trafienia na egzemplarz z "przeszłością" jest coraz większe.

BMW liderem rynku aut używanych: Dlaczego Polacy wybierają auta premium z drugiej ręki?

W pierwszym kwartale 2025 roku na rynku aut używanych w Polsce doszło do przetasowań. Najpopularniejszą marką wśród używanych samochodów zostało BMW, które wyprzedziło dotychczasowych liderów – Audi i Volkswagena. Udział BMW w rynku wyniósł 8%, a średni wiek tych aut to 12 lat i 177 tys. km przebiegu. Na drugim miejscu uplasowało się Audi (8%, 11 lat, 186 tys. km), a na trzecim Volkswagen (7%, 12 lat, 186 tys. km). W pierwszej piątce znalazły się również Mercedes (6%, 13 lat, 170 tys. km) i Ford (6%, 10 lat, 159 tys. km).

Skąd bierze się popularność aut premium na rynku wtórnym? Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska, tłumaczy to kilkoma czynnikami: "Po pierwsze, przekonanie użytkowników o lepszej jakości aut z segmentu premium, jak Audi czy BMW. Wynika ono prawdopodobnie z głęboko zakorzenionego przekonania, że są one wyposażone w lepsze technologie i wykonane z wyższej jakości materiałów. Częściowo ma to uzasadnienie, jednak niejednokrotnie, jeśli chodzi o mechaniczne elementy pojazdu, stosowane są dokładnie te same lub zbliżone podzespoły co w autach z segmentu ekonomicznego."

Drugim czynnikiem jest cena. "Często pojazd marki premium można kupić za taką samą kwotę, co samochód z segmentu ekonomicznego, zyskując poczucie posiadania produktu wyższej kategorii. Np. dziesięcioletnie Audi A3 to wydatek rzędu 57 tys. zł, za tyle samo kupimy zaledwie 1,5 roku młodszego Passata i 3,5 roku młodszą Octavię. Moim zdaniem może to być jeden z ważniejszych czynników jeśli chodzi o spełnianie potrzeb związanych z potwierdzaniem statusu społecznego. Polskie społeczeństwo nadal często właśnie za pomocą pojazdów realizuje potrzebę prestiżu" – dodaje Lewandowski.

Niestety, jak zauważa ekspert, nabywcy często zapominają o kosztach utrzymania: "Nabywcy, podejmując decyzję o zakupie pojazdu, często ignorują koszty utrzymania. Ceny części i serwisu w przypadku aut z segmentu premium bywają znacząco wyższe, mimo że czasami pojazdy bazują na tożsamej technologii, jak ma to miejsce np. w Grupie Volkswagen."

Benzyna traci na popularności. Hybrydy zyskują na rynku wtórnym aut używanych

Analiza danych CARFAX za pierwszy kwartał 2025 roku pokazuje zmiany w strukturze napędów aut używanych w Polsce. Spadł udział aut z napędem benzynowym – z 45% do 43%. Z kolei odsetek hybryd wzrósł z 4% do 5%. Bez zmian pozostał udział diesli (37%), elektryków (ok. 1%) oraz samochodów z pozostałymi typami napędu (14%). Średni wiek używanego samochodu na polskich drogach wzrósł z 10 do 11 lat, a średni przebieg – ze 160 tys. km do 164 tys. km. Niezmiennie 27% aut pozostaje własnością pierwszego właściciela.

