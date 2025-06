Podatek od e-zakupów? O co chodzi?

Zakupy online stały się nieodłączną częścią naszego życia. Wygoda, szeroki wybór i często niższe ceny przyciągają miliony Polaków. Jednak, jak ostrzega Auto Świat, ta wygoda może mieć swoją cenę. Nowe przepisy, wprowadzone w ramach unijnych regulacji, dają fiskusowi możliwość monitorowania transakcji dokonywanych na platformach sprzedażowych.

Zgodnie z artykułem Auto Świat, jeśli wartość Twojego zakupu online przekroczyła 1000 zł, możesz spodziewać się wezwania do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 2% od wartości przedmiotu. "Fiskus zyskał możliwość śledzenia zakupów, co oznacza, że transakcje o wartości przekraczającej 1000 zł, mogą wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku" – czytamy w artykule.

Kiedy musisz zapłacić? Przykład z oponami

Auto Świat podaje przykład zakupu opon: "Co w przypadku, jeśli nasza transakcja opiewa na, powiedzmy, 1,2 tys. zł, ale dotyczy czterech opon? Można przecież założyć, że każda z nich jest warta tyle samo, a zatem koszt jednej opony wynosi 300 zł. Nie ma to znaczenia. W takim przypadku trzeba zapłacić podatek od kwoty 1,2 tys. zł." Oznacza to, że nawet jeśli jednostkowa cena przedmiotu jest niższa niż 1000 zł, ale łączna wartość zakupu przekracza ten próg, podatek PCC jest należny.

Na szczęście istnieją wyjątki od tej reguły. "Jeśli na towar została wystawiona faktura VAT, wówczas podatku płacić nie trzeba, bez względu na to, czy towar jest nowy, czy używany, i czy kosztował mniej, czy więcej niż tysiąc złotych" – informuje Auto Świat. Oznacza to, że kupując opony od firmy, która wystawia faktury VAT, unikniesz obowiązku zapłaty podatku PCC.

Kary za niedopełnienie obowiązku: lepiej nie ryzykować!

Ignorowanie nowych przepisów może mieć poważne konsekwencje finansowe. "Brak zgłoszenia zakupu i opłacenia podatku może skutkować surowymi karami finansowymi" – ostrzega Auto Świat. Kara za niedopełnienie obowiązku deklaracyjnego może wynieść od 10% do nawet 20-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli kwotę sięgającą nawet 70 tys. zł.

Nowe przepisy oznaczają, że kupujący online muszą być bardziej świadomi swoich obowiązków podatkowych. Przed dokonaniem zakupu warto sprawdzić, czy sprzedawca wystawia fakturę VAT. Jeśli nie, a wartość zakupu przekracza 1000 zł, należy liczyć się z koniecznością zapłaty podatku PCC.