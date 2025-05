Podatek za samochód 2025. Jak uniknąć kary i zapłacić online? Masz 14 dni!

PIP z nowymi uprawnieniami. Czy to koniec śmieciówek?

UE zmienia przepisy dla kierowców 65 plus. Nadchodzą nowe regulacje

Elon Musk odchodzi z administracji Trumpa. Co dalej z DOGE?

Czym jest PCC-3 i kogo dotyczy podatek od zakupu auta?

Wymiana samochodu to nie tylko radość z nowego nabytku, ale również szereg obowiązków formalnych. Oprócz zawiadomienia o zbyciu starego pojazdu, nabyciu nowego i wypowiedzeniu polisy OC, należy pamiętać o rozliczeniu podatku od zakupu auta, czyli PCC-3.

Szczegółowe regulacje dotyczące tej daniny znajdziemy w ustawie z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Auto Świat podkreśla, że podatek PCC-3 trzeba zapłacić przy umowie pożyczki, darowizny, ustanowienia dożywocia, hipoteki, umowie spółki, a także przy kupnie oraz zamianie rzeczy. Przy umowie sprzedaży ruchomości stawka podatku wynosi 2 proc. wartości przedmiotu. PCC-3 dotyczy tylko umów zawieranych na terenie Polski.

Kto nie musi płacić PCC-3? Wyjątki od podatku od zakupu auta

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których odstępuje się od obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Auto Świat wymienia, że pieniędzmi nie trzeba dzielić się ze Skarbem Państwa, jeśli jedna ze stron umowy jest zwolniona z VAT (np. komis samochodowy), przedmiot podlegający opodatkowaniu ma wartość równą lub mniejszą niż 1000 zł, kupujący nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, umowa została zawarta za granicą, nabywcą są siły zbrojne, urząd konsularny lub inny przedstawiciel obcego państwa, samochód kupiła organizacja pożytku publicznego, lub kupującym jest osoba o stwierdzonej niepełnosprawności.

Jak wypełnić i złożyć formularz PCC-3 online krok po kroku?

Chociaż deklarację w sprawie PCC-3 trzeba złożyć we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym, nie oznacza to konieczności wizyty stacjonarnej. Dokument najprościej będzie złożyć elektronicznie w usłudze e-Deklaracje, podpisując go danymi autoryzacyjnym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Formularz podatkowy PCC-3 jest dostępny na Portalu Podatkowym.

Na samym początku formularza PCC-3 należy podać datę umowy, której dotyczy obowiązek podatkowy. Musimy więc wskazać dzień kupna samochodu, czy też zawarcia umowy pożyczki. Następnym krokiem jest podanie identyfikatora podatkowego, czyli numeru NIP albo PESEL. Później z listy wybieramy urząd skarbowy, do którego zostanie wysłany dokument. Poniżej musimy zaznaczyć, czy składamy deklarację podatkową po raz pierwszy, czy też dokonujemy korekty.

W dalszej części formularza uzupełniamy dokładny adres. Później podajemy informacje dotyczące umowy, od jakiej odprowadzamy podatek (czy została zawarta w Polsce?), i dane przedmiotu (m.in. markę i model zakupionego pojazdu, rok jego produkcji, numer rejestracyjny, dane dotyczące stanu technicznego auta). Auto Świat zwraca uwagę, że skarbówka potrzebuje tych informacji, żeby sprawdzić, czy nie doszło do zaniżenia wartości pojazdu, co jest częstą praktyką wśród nieuczciwych kupujących i sprzedawców.

Nieco niżej znajdziemy tabelkę, do której we właściwej rubryce wpisujemy kwotę podlegającą opodatkowaniu. Formularz sam wyliczy wysokość należnego podatku, mamy więc pewność, że w dalszym etapie uiścimy właściwą kwotę. Na końcu przeczytamy pouczenia związane z odpowiedzialnością karną za podanie niepoprawnych informacji.

Jak zapłacić podatek PCC-3 przez internet?

Opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych przez internet to najłatwiejszy sposób z wywiązania się z tego obowiązku. Wystarczy, że zalogujemy się do naszej bankowości internetowej. Następnie w zakładce z rodzajami przelewów wybieramy opcję "podatkowy".

W otwartym oknie musimy w polu ze szczegółami przelewu wpisać skrót PCC-3 i wybrać właściwy urząd skarbowy. Wówczas aplikacja mobilna sama podpowie numer rachunku. Potem wystarczy już tylko wpisać kwotę należnego podatku i zlecić wysłanie przelewu.

Wypełnienie formularza PCC-3 i opłacenie podatku od zakupu samochodu w istocie jest łatwiejsze, niż się wydaje. Możemy wywiązać się z tego obowiązku, praktycznie nie ruszając się z własnej kanapy.

Co zrobić, gdy spóźnisz się z zapłatą PCC-3? Jeszcze możesz uniknąć kary!

14 dni na zapłatę podatku od zakupu auta to z jednej strony sporo czasu, a z drugiej inne formalności związane z zakupem auta muszą być załatwione w ciągu 30 dni. Auto Świat podkreśla, że na szczęście zapominalscy wcale nie muszą dostać kary. Warunkiem jest zgłoszenie czynnego żalu do urzędu skarbowego, czyli po prostu przyznanie się do winy.

Wcale nie musimy się w nim tłumaczyć, ale powinniśmy go napisać, jeśli przekroczyliśmy 14 dni od daty zakupu. Do tego należy dołączyć formularz PCC-3 i opłacić podatek. Czynny żal nie działa, w momencie, gdy urząd skarbowy wykryje nieprawidłowości, co za tym idzie, jeśli dostaliśmy informację od fiskusa, że nie opłaciliśmy podatku, jest już za późno i najpewniej dostaniemy karę.