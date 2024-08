10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Od czynności cywilnoprawnych, takich jak np. kupno nieruchomości, samochodu od osób prywatnych odprowadzamy podatek od czynności cywilnoprawnych, którego deklarację składamy przez druk PCC-3. Zwolnieni jesteśmy z niego wtedy, gdy np. do naszej transakcji doliczony jest VAT.

Na złożenie wniosku mamy 14 dni od zawarcia umowy, możemy złożyć go w formie papierowej, lub drogą elektroniczną. Również w ciągu tego okresu musimy zapłacić wcześniej podatek od 2 proc. wartości przedmiotu umowy, o ile jego wartość nie wynosi 1000 zł. Co należy podkreślić, wysokość podatku zależy od wartości. Jeśli więc kupimy nieruchomość wartą 500 tys. zł, za 250 tys. zł, podatek musimy odprowadzić od kwoty 500 tys. zł. Wycena spoczywa na barkach podatnika (może przy tym podpierać się np. rzeczoznawcą, lub cenami w ogłoszeniach podobnych przedmiotów).

Za niezłożenie deklaracji w terminie nawet 86 tys. zł kary, a w przyszłym roku ceny wzrosną. Co zrobić, jeśli zapomnieliśmy o złożeniu dokumentu?

Jeśli nie złożymy deklaracji w terminie zapłacimy karę wysokości od jednej dziesiątej minimalnego wynagrodzenia za pracę, do dwudziestokrotności płacy minimalnej. Z racji, że od 1 lipca płaca minimalna wzrosła do 4300 zł, najniższa kara to 430 zł, a najwyższa aż 86 tys. zł. A wraz z kolejną podwyżką płacy minimalnej w 2026 roku, wysokość kary znowu wzrośnie.

W przypadku, gdy zapomnimy o złożeniu deklaracji, możemy złożyć tzw. czynny żal, czyli sami zgłosimy urzędowi skarbowemu, że nie dopilnowaliśmy terminu zgłoszenia dokumentu, wtedy uda nam się uniknąć kary i zapłacimy normalną stawkę podatku, bez kary.

Musimy jednak zrobić to zanim urząd skarbowy wykryje, że nie zapłaciliśmy podatku, w innym wypadku nie możemy złożyć czynnego żaku.