Notowania walut

Ile kosztuje euro, dolar i funt [4.06.2024]? Kursy walut

Złoty we wtorek rano 4.06 stracił do euro i franka szwajcarskiego. Ok. godz. 7.15 euro kosztowało 4,27 zł, dolar niespełna 3,92 zł a frank szwajcarski 4,37 zł.