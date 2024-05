Spis treści

Kuracjusze korzystający z leczenia uzdrowiskowego dojeżdżają do uzdrowiska na własny koszt, a na miejscu ponoszą częściową odpłatność tylko za: wyżywienie i zakwaterowanie. Wszystkie zabiegi przepisane przez lekarza uzdrowiskowego są za darmo. Wyjątek stanowią pracownicy zakładów, które w swojej produkcji wykorzystywały rakotwórczy azbest (ci, którzy pracowali w nich do 28 września 1997 roku włącznie).

Zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wysokość dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium uzdrowiskowym jest określona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Rozporządzenie to określa również, że dopłata ta jest zależna od standardu pokoju, w którym pacjent przebywa, oraz sezonu rozliczeniowego.

W związku z tym, jeśli pacjent posiada potwierdzone przez NFZ skierowanie do sanatorium uzdrowiskowego, nie może być zobowiązany do uiszczenia dopłaty do zakwaterowania i wyżywienia wyższej niż ta, która wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia. Wprowadzenie dodatkowych (wyższych) dopłat dla pacjentów jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Jeśli pacjent został zobowiązany do uiszczenia takiej dopłaty, może złożyć skargę do NFZ. Zabiegi sanatoryjne realizowane w ramach potwierdzonego uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego są bezpłatne.

Ile kosztuje pobyt w sanatorium na NFZ?

Warto nadmienić, że pacjent skierowany do sanatorium nie wybiera ani sezonu, ani rodzaju pokoju. Miejsce w pokoju jest przydzielone w skierowaniu. Kuracjuszom pozostaje jedynie zgodzić się na zaproponowane warunki i zapłacić.

Sanatorium może zażądać od pacjenta opłaty klimatycznej lub za miejsce parkingowe, natomiast wprowadzenie przez sanatorium dodatkowych dopłat dla pacjentów (np. za wi-fi, czy za dostęp do tarasu) jest niezgodne z przepisami.

Koszty pobytu ustalane są w oparciu o ceny dwóch sezonów rozliczeniowych:

I sezon: trwa od 1 października do 30 kwietnia i to jest ten tańszy – opłaty zaczynają się od 10,60 zł za pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego i sięgają 32,60 zł za pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (chodzi o jeden dzień pobytu).

II sezon: trwa od 1 maja do dnia 30 września. To sezon droższy, w którego przypadku opłaty wynoszą odpowiednio 11,90 za dzień pobytu w pokoju wieloosobowym bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego i 40,90 zł za dzień pobytu w pokoju jednoosobowym z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym.

Uwaga! Musisz wiedzieć, że ewentualne dodatkowe dopłaty dla pacjentów są niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Opłata za sanatorium w 2024 roku – cennik

Sezon I (od 1 października do 30 kwietnia):

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: stawka dzienna 32,60 zł

pokój jednoosobowy w studiu (pokój studio składa się z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój): 26,10 zł

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 24,90 zł

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 19,50 zł

pokój dwuosobowy w studiu: 16,30 zł

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 14,20 zł

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 12,50 zł

pokój wieloosobowy w studiu: 11,90 zł

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 10,60 zł

Sezon II (od 1 maja do 30 września):

pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: stawka dzienna 40,90 zł

pokój jednoosobowy w studiu (pokój studio składa się z dwóch lub więcej pokoi posiadających wspólną łazienkę i przedpokój): 37,40 zł

pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 33,20 zł

pokój dwuosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 27,30 zł

pokój dwuosobowy w studiu: 24,90 zł

pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 19,50 zł

pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym: 14,80 zł

pokój wieloosobowy w studiu: 13,60 zł

pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego: 11,90 zł

Inne opłaty za pobyt w sanatorium z NFZ

NFZ nie płaci za:

przejazd do sanatorium i z powrotem,

częściowo wyżywienie i zakwaterowanie w sanatoriach oraz wyżywienie i zakwaterowanie podczas korzystania z leczenia ambulatoryjnego,

pobyt opiekuna pacjenta,

dodatkowe rzeczy, za które obowiązują opłaty w miejscu położenia zakładu leczniczego, takie jak np. opłata klimatyczna,

zabiegi przyrodolecznicze i rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą podstawową, która jest bezpośrednią przyczyną skierowania na leczenie uzdrowiskowe.

Kto nie płaci za sanatorium z NFZ?

Samo bycie emerytem nie uprawnia do darmowego pobytu w sanatorium. Emeryci nie mają zniżek sanatoryjnych, więc wysokość odpłatności za sanatorium na NFZ dla seniorów jest taka sama jak dla innych dorosłych pacjentów. Raz w roku do darmowego korzystania z leczenia uzdrowiskowego są uprawnieni pracownicy zakładów, które stosowały w produkcji azbest. Dla osób, które pracowały w takich zakładach do 28 września 1997 roku włącznie, zakwaterowanie i wyżywienie w sanatoriach jest darmowe.

Warunki korzystania z sanatorium

Możesz skorzystać z sanatorium w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku oraz jeśli z powodu choroby zawodowej wymagasz zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach. Pamiętaj, że nie możesz ubiegać się o skierowanie do sanatorium jeśli nie leczyłeś/leczyłaś się ambulatoryjnie albo szpitalnie, ale np. źle się czujesz albo chciałbyś/chciałabyś poczuć się lepiej. Leczenie uzdrowiskowe to zawsze kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego,

Nie będziesz mógł/mogła pojechać do sanatorium, jeśli nie jesteś wystarczająco sprawny/sprawna, aby odbyć podróż do uzdrowiska, a także samodzielny/samodzielna i zdolny/zdolna do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Turnus w sanatorium trwa 21 dni, a turnus w sanatorium na rehabilitacji uzdrowiskowej 28 dni. Na co możesz liczyć w tym czasie?

Uzdrowiska oferują kąpiele lecznicze i ćwiczenia w basenach, kuracje pitne i inhalacje, natryski, bicze szkockie, masaże wodne, zawijania i okłady, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektroterapię, ultradźwięki, magnetoterapię, laseroterapię, krioterapię, masaż leczniczy, gimnastykę indywidualną i zbiorową i inne zabiegi.

Uwaga! To nie ty wybierzesz kuracje, z jakich będziesz mógł/mogła korzystać w sanatorium. Będą one zależeć od profilu uzdrowiska, a także od wskazań i przeciwwskazań medycznych.

E-skierowanie do sanatorium

Od ubiegłego roku obowiązują nowe zasady dotyczące skierowaniach na leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitację uzdrowiskową, w tym najważniejsza e-skierowanie, czyli skierowanie elektroniczne. Skierowania papierowe wystawiane przez lekarzy zostały wyeliminowane, ponieważ okres przejściowy, w którym dopuszczało się jeszcze wystawianie skierowań papierowych minął w czerwcu 2023 r.

Taki dokument wystawiony przez lekarza NFZ jest automatycznie przekazywany do wojewódzkiego oddziału NFZ. Nie trzeba więc wysyłać go pocztą lub przekazywać osobiście, jak to było w przypadku skierowania papierowego na piśmie. Nie trzeba już dzięki niemu pamiętać o dotrzymaniu 30-dniowego terminu ważności skierowania na leczenie uzdrowiskowe, a także o dostarczaniu papierowej dokumentacji medycznej. O kolejnych etapach przetwarzania e-skierowania w NFZ, czyli o jego rejestracji, potwierdzeniu (ewentualnej odmowie potwierdzenia) oraz o terminie rozpoczęcia leczenia senior otrzyma powiadomienie:

w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

lub pisemnie (listem do skrzynki pocztowej na adres zamieszkania).

Czas oczekiwania na sanatorium jest liczony od daty złożenia skierowania w NFZ (nie od daty wystawienia go przez lekarza). Dziś lekarz przekazuje e-skierowanie drogą elektroniczną do NFZ.

Uwaga! Po zarejestrowaniu Twojego skierowania NFZ prześle Ci pocztą w tradycyjnym pisemnym powiadomieniu jego NUMER.

Jeśli chcesz sprawdzić status swojego skierowania do sanatorium, możesz to zrobić bezpłatnie na stronie internetowej NFZ. Aby to zrobić, wystarczy wpisać numer swojego skierowania i kod z obrazka.

Oto kroki, jak sprawdzić status skierowania do sanatorium na stronie internetowej NFZ:

Wejdź na stronę internetową NFZ: https://skierowania.nfz.gov.pl Wpisz numer swojego skierowania w polu "Numer skierowania". Wpisz kod z obrazka w polu "Kod z obrazka". Kliknij przycisk "Szukaj". Na stronie pojawi się informacja o statusie Twojego skierowania.

Pamiętaj, że nie musisz płacić za usługę, która jest dostępna bezpłatnie.

Uwaga! Narodowy Fundusz Zdrowia nie oferuje usługi płatnych SMS-owych powiadomień o statusie skierowania do sanatorium. Jest to usługa oferowana przez prywatne firmy, które chcą na tym zarobić.

