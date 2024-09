Ile kosztuje sprzątanie grobowców? Znamy aktualny cennik w miastach

Usługi cmentarne - sprzątanie grobów

Dzień Wszystkich Świętych to ważne święto w polskiej tradycji. 1 listopada Polacy odwiedzają groby bliskich i modlą się za dusze zmarłych. W wielu polskich domach przygotowania do obchodów święta rozpoczynają się już w październiku. Tradycją jest mycie i porządkowanie grobów bliskich. Nie wszyscy mogą to zrobić sami z braku czasu czy sił zwłaszcza jak mamy groby daleko od miejsca zamieszkania.

Korzystamy wtedy z usług cmentarnych, które oferują profesjonalne firmy, ale też prywatne osoby, emeryci czy studenci. Wyrzucają stare kwiaty, myją płytę, zapalają znicze. A dodatkowo udokumentują swoją pracę robiąc zdjęcia. W październiku ofert nie brakuje.

Ile kosztuje sprzątanie grobu na Wszystkich Świętych 2024?

Wyrywanie chwastów w Wieluniu kosztuje od 10 do 50 zł. W pobliskiej Łodzi, chemiczne czyszczenie nagrobka lastryko jest w cenie 250 zł. Jeśli chodzi o sprzątanie pojedynczego grobu różnice są duże, w zależności od miasta. W Bydgoszczy usługa kosztuje 60 zł, w Kołobrzegu - aż 200 zł, dwa razy taniej jest w Białymstoku. Jeśli zlecimy dodatkowo usługę umycia i wypolerowania, to w Bydgoszczy zapłacimy 120 zł. Usunięcie wieńców, wiązanek i wypalonych zniczy plus grabienie po pogrzebie to koszt 80 zł.

Ekipa z Gorzowa Wielkopolskiego wycenia sprzątanie po Wszystkich Świętych na 100 zł. Usługa premium (sprzątanie, mycie i renowacja pojedynczego grobu) to wydatek rzędu 350 zł. W przypadku grobowca mowa o kwocie 550 zł. W ogłoszeniu "Fakt" dostrzegł ważną uwagę, z którym muszą liczyć się klienci.

- " Ceny mogą ulec zmianie w zależności od stanu pomnika" — podkreśla firma.

Sprzątanie grobów. Usługi całoroczne

Firmy czyszczące groby oferują też pakiety całoroczne. W Olsztynie zamówienie takiej usługi kosztuje 1,2 tys. zł. W pakiecie jest od 10 do 12 wizyt, raz na kwartał mycie oraz impregnacja grobu. Dla porównania, we Włocławku za taki pakiet zapłacimy 899 zł. Za sześć wizyt na cmentarzu w Opolu zapłacimy 350 zł (jedna jest gratis).

- "Na życzenie klienta oferujemy również modlitwę nad grobem w intencji zmarłego" — oferuje firma.

Oferty sprzątania grobów znajdziemy nie tylko w dużych miastach. W 14-tysięcznego Świdwinie (woj. zachodniopomorskie), cena za sprzątanie to 100 zł, za duży pomnik lub grobowiec dopłata 30 zł.

