Polska przoduje w NATO pod względem wydatków na obronność w stosunku do PKB, osiągając poziom 4,48%.

Większość państw członkowskich NATO w 2024 roku wyda na obronność ponad 2% PKB, co jest historycznym osiągnięciem.

Polska jest również liderem w NATO pod względem wydatków na sprzęt wojskowy, stanowiących 54,5% całkowitych inwestycji w obronność.

Wzrost wydatków na obronność w całym NATO

Rok 2024 może okazać się przełomowy dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku wszyscy członkowie NATO osiągną poziom wydatków na obronność wynoszący co najmniej 2% PKB. To historyczny moment, biorąc pod uwagę, że jeszcze w 2014 roku, podczas szczytu w Walii, państwa NATO zobowiązały się do osiągnięcia tego celu, który dla wielu sojuszników wydawał się wówczas nieosiągalny. Dopiero pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę w 2022 roku spowodowała zmianę podejścia do tej kwestii.

NATO nie zamierza jednak poprzestać na osiągniętym poziomie. Na tegorocznym szczycie w Hadze, z inicjatywy Stanów Zjednoczonych, ustalono jeszcze bardziej ambitny cel. Zakłada on osiągnięcie poziomu wydatków na obronność wynoszącego 5% PKB. Z tej kwoty 3,5% ma być przeznaczone na bezpośrednie wydatki wojskowe, a pozostałe 1,5% na inwestycje związane z bezpieczeństwem, takie jak cyberbezpieczeństwo i budowa infrastruktury, która będzie wykorzystywana zarówno w czasie pokoju, jak i w razie potencjalnego konfliktu.

Polska liderem w wydatkach na sprzęt wojskowy. Jak wypadamy na tle innych krajów?

Polska zdecydowanie wyróżnia się na tle innych państw NATO pod względem zaangażowania finansowego w obronność. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Sojusz, w 2024 roku nasz kraj przeznaczy na ten cel aż 4,48% PKB. To stawia nas na pierwszym miejscu wśród członków NATO, wyprzedzając takie kraje jak Litwa (4% PKB) i Łotwa (3,73% PKB).

Dla porównania, USA wydaje 3,5 proc. swojego PKB na obronność. Warto jednak podkreślić, że to wydatki procentowe - Stany Zjednoczone są większymi gospodarkami niż Polska, Litwa, czy Łotwa, to też wydatki na zbrojenia są nominalnie wyższe.

Oprócz wysokiego poziomu ogólnych wydatków na obronność, Polska wyróżnia się również pod względem inwestycji w sprzęt wojskowy. Z opublikowanego przez NATO zestawienia wynika, że stanowią one aż 54,5% całkowitych wydatków naszego kraju na obronność.

Na kolejnych miejscach w tym zestawieniu znalazły się Luksemburg (53,5%) i Finlandia (46%). Na drugim końcu listy jest Belgia, która na sprzęt wojskowy przeznacza jedynie 14,5% swoich wydatków na obronność.

NATO regularnie zbiera dane dotyczące wydatków obronnych od państw członkowskich i publikuje je w formie raportów i zestawień. Ministerstwa obrony poszczególnych krajów przekazują bieżące i prognozowane przyszłe wydatki obronne, zgodnie z jednolitą metodologią. Kwoty te obejmują płatności dokonywane przez rząd danego kraju w trakcie roku budżetowego na potrzeby własnych sił zbrojnych, sojuszników lub samego Sojuszu.

POTRZEBNE ZMIANY W DOKTRYNIE NATO. POLSKA KLUCZOWYM GRACZEM W EUROPIE | Poranny Ring | 2025 06 06 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.