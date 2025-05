Stawki w II turze wyborów – ile zarobisz za jeden dzień?

Przed nami druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Zasiadając w komisji wyborczej, można zarobić. Niestety, stawka za drugą turę jest niższa niż za pierwszą. Zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej, diety za pracę w komisji wyborczej w II turze są niższe niż w pierwszej – i wynoszą 75 proc. standardowych stawek. Oznacza to, że za jeden dzień pracy można zarobić:

Przewodniczący komisji – 525 zł brutto

Zastępca przewodniczącego – 450 zł

Zwykły członek komisji – 375 zł.

Wypłata jest zryczałtowana i przysługuje niezależnie od tego, czy liczenie głosów zakończy się w nocy, czy nad ranem. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest obecność na wszystkich wymaganych czynnościach komisji oraz podpisanie protokołów.

Członkom komisji przysługują dwa dni wolne z pracy przypadające na sam dzień wyborów, czyli niedziela - 1 czerwca 2025 roku, a także na dzień następny po zakończeniu prac komisji. Jeśli pracodawca został wcześniej pisemnie poinformowany, pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ZUS. Zwolnienie to nie jest płatne, ale można je połączyć z urlopem wypoczynkowym lub odebrać jako dzień wolny na podstawie przepisów o obowiązkach obywatelskich.

Osoby dojeżdżające do komisji mogą liczyć na zwrot kosztów przejazdu i ewentualnego noclegu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy. Warunkiem jest przedłożenie odpowiednich dokumentów oraz potwierdzenie udziału w pracach komisji.

Opodatkowanie – czy musisz płacić podatek?

Wynagrodzenie za pracę w komisji nie podlega opodatkowaniu PIT do kwoty 3 000 zł miesięcznie. Oznacza to, że większość członków nie musi odprowadzać podatku dochodowego. Diety te mogą być jednak uwzględniane przy wyliczaniu dochodu w przypadku świadczeń z pomocy społecznej.

Udział w obwodowej komisji wyborczej podczas II tury wyborów prezydenckich to nie tylko obywatelski obowiązek, ale również możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy. Stawki wahają się od 375 zł do 525 zł brutto, a dodatkowo przysługują dni wolne od pracy oraz zwrot kosztów podróży i noclegów. Co ważne, wynagrodzenie to nie podlega opodatkowaniu PIT do kwoty 3 000 zł miesięcznie. Jeśli szukasz dodatkowego zarobku i chcesz aktywnie uczestniczyć w demokratycznym procesie, praca w komisji wyborczej może być idealnym rozwiązaniem!

