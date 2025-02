Ile Polska wydała na Ukraińców? Będą oficjalne wyliczenia rządu Tuska

Ukraińcy w Polsce

Trzy lata mijają od wybuchu wojny na Ukrainie. Wielu Ukraińców zamieszkało w Polsce. Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", "rząd przygotowuje pierwsze sprawozdanie z wykonania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawę Sejm przyjął 12 marca 2022 roku i weszła w życie z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku. Jeden z jej artykułów głosi, że rząd "raz na 12 miesięcy składa Sejmowi i Senatowi szczegółowe sprawozdanie z wykonania ustawy na piśmie", a "sprawozdanie czyni się niezwłocznie przedmiotem debat Sejmu i Senatu" - podaje dziennik. CO ciekawe, powinny już powstać dwa takie dokumenty, a tymczasem nie ma żadnego.

"Z odpowiedzi udzielonej przez wiceszefa MSWiA Macieja Duszyczka wynika, że sprawozdanie jest na ukończeniu. Wiceminister cytowany przez dziennik wskazał, że "MSWiA zwróciło się do wszystkich resortów oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MSWiA z prośbą o przygotowanie i przedłożenie stanowisk do sprawozdania. Na podstawie otrzymanych stanowisk MSWiA przygotowało projekt sprawozdania, który następnie przekazano do akceptacji wszystkim resortom". I dodał, że "5 lutego wysłał pismo o uzupełnienie danych o informacje za 2024 rok, a "skierowanie tego dokumentu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów planowane jest na przełomie marca i kwietnia".

Ile kosztuje pobyt Ukraińców w Polsce

"Rzeczpospolita" przypomina, że ustawa z 2022 roku przewiduje m.in., że pobyt ukraińskich uchodźców w naszym kraju jest uznawany za legalny przez 18 miesięcy (następnie przedłużono to do 30 września 2025 roku) i otrzymują oni PESEL uprawniający m.in. do opieki medycznej, socjalnej, w tym 800+, a także bezpłatnych szkół. Ustawa zakładała też dopłaty 40 zł dziennie dla osób i organizacji goszczących Ukraińców uciekających przed wojną. Ile w sumie na polskie państwo wydało już na obywateli Ukrainy? "W listopadzie ubiegłego roku Kancelaria Prezydenta przygotowała raport podsumowujący pomoc Polski Ukrainie, z którego wynika, że wsparcie militarne można szacować na 14 mld zł, koszty utrzymania uchodźców wojennych na 7,4 mld zł, a świadczenia opieki zdrowotnej – 3,3 mld zł. A w połowie ubiegłego roku NIK podała, że tylko w 2022 roku wydatki z Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wyniosły 11 mld zł. Na razie brak jest oficjalnych rządowych danych" - wylicza dziennik.

Autor: