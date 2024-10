Ile składek na ZUS płaci przedsiębiorca na JDG? Taką dostanie emeryturę

Jakie składki ZUS płaci przedsiębiorca?

Każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) musi płacić składki na ubezpieczenie społeczne. W składce społecznej zawierają się opłaty na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe, na Fundusz Pracy oraz na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Podstawa wymiaru składek ZUS wynosi 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na dany rok. W 2024 roku składka na ubezpieczenie społeczne, którą musi opłacić każdy przedsiębiorca, wynosi 1485,31 zł bez ubezpieczenia chorobowego i 1600,32 zł z ubezpieczeniem chorobowym. Na składkę ZUS składają się:

ubezpieczenie emerytalne - 916,35 zł,

ubezpieczenie rentowe - 375,55 zł

ubezpieczenie chorobowe - 115,01 zł,

ubezpieczenie wypadkowe - 78,40 zł,

Fundusz Pracy - 115,01 zł.

Ulgi dla przedsiębiorców na JDG

Przedsiębiorcy w okresie pierwszych 2 lat prowadzenia działalności gospodarczej po spełnieniu dodatkowych warunków mają prawo do dwóch ulg. Pierwsza z nich to Ulga na Start, która przez okres 6 miesięcy zwalania z obowiązku opłacania składek społecznych. Druga to Mały ZUS, czyli preferencyjne składki ZUS, które polegają na opłacaniu niższych składek społecznych przez okres 2 lat. Podstawę wymiaru preferencyjnych składek ZUS stanowi 30 proc. minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku, która od 1 lipca 2024 r. wynosi 1290 zł. Preferencyjna składka ZUS to wydatek 408,16 zł.

Emerytura przedsiębiorcy na JDG

Prawo do najniższej gwarantowanej emerytury ma przedsiębiorca, który ukończył 60 lat (w przypadku kobiet) lub 65 lat (w przypadku mężczyzn) i okresy składkowe wynoszące 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn). Okresy składkowe dla przedsiębiorcy to wyłącznie te okresy, w których nie korzystał on z ulg w opłacaniu składek (z Ulgi na Start lub Małego ZUS-u) oraz okresu, w których nie miał zawieszonej działalności gospodarczej. Jeżeli wyliczona emerytura przedsiębiorcy będzie niższa od minimalnej emerytury, to ZUS wyrówna świadczenie do jej poziomu. Wysokość emerytury zależna będzie również od zgromadzonego kapitału emerytalnego. Przedsiębiorca, który chce podnieść swoje świadczenie, może zadeklarować wyższą podstawę składek ZUS, ale jej kwota nie może przekroczyć 250 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia.

Ile wynosi emerytura przedsiębiorców?

Jak wynika z danych GUS-u, w 2022 roku średnia emerytura dla byłych przedsiębiorców wynosiła 2355 zł. Zgodnie z prognozami ZUS - w 2059 roku przeciętna emerytura kobiet prowadzących działalność gospodarczą wyniesie 1810 zł, mężczyzn z kolei niewiele więcej, bo 2450 zł. W obliczeniach przyjęto, że w momencie przejścia na emeryturę mężczyźni będą mieli 40 lat okresów składkowych, a kobiety 35. W prognozie wzięto także pod uwagę ulgi, które przysługują przedsiębiorcom.

