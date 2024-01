Ile tak naprawdę kosztuje leczenie nowotworu?

Drogie leczenie

Z Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że każdego roku u średnio 162 tys. osób diagnozuje się nowotwór. Leczenie poważnej choroby wiąże się w wysokimi wydatkami. Jak wylicza firma SALTUS Ubezpieczenia koszty leczenia choroby nowotworowej mogą wynosić od kilkudziesięciu do nawet kilkuset tysięcy złotych. W Polsce podstawowe procedury medyczne, takie jak hospitalizacja, chemioterapia czy radioterapia są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednak leczenie raka, podobnie jak i innych poważnych chorób, bardzo często wymaga również zmiany diety, wsparcia psychologicznego, dodatkowej opieki, a niekiedy także prywatnych konsultacji oraz dodatkowej diagnostyki. A to wiąże się z wysokimi kosztami. Za prywatną konsultację zapłacimy od 160 do 250 zł. Wizyta u dietetyka, a także specjalna żywność mogą wygenerować wydatek rzędu 200-300 zł miesięcznie. Jeżeli potrzebne jest wsparcie psychologiczne lub psychiatryczne, jedna wizyta u specjalisty kosztuje 150-250 zł, przy regularnej terapii musimy więc doliczyć do budżetu domowego ok. 600-1000 zł każdego miesiąca. W zależności od rodzaju i stadium nowotworu mogą być potrzebne dodatkowe badania diagnostyczne, których koszt może oscylować w granicach 1500-4000 złotych za jedno badanie. Do tego dochodzą nierefundowane leki, koszty transportu na badania i dodatkowa opieka, co również generuje wydatki, często liczone w setkach złotych.

