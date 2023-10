i Autor: Getty Images

Leczenie w uzdrowisku

Planujesz pobyt w sanatorium? Nowe stawki! Sprawdź cennik

Pacjent w sanatorium ma zapewnione darmowe leczenie, ale ponosi koszty zakwaterowania i wyżywienia. Pobyt w sanatorium jest tańszy od 1 października do 30 kwietnia, drożej jest w sezonie od 1 maja do 30 września. Jeśli wyjedziesz do uzdrowiska na skierowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia w sezonie jesienno – zimowym, możesz sporo zaoszczędzić.