Sanatorium NFZ - rewolucja w wyjazdach

Wprowadzenie elektronicznych skierowań (e-skierowań) uprościło i skróciło procedury związane z rozpatrywaniem wniosków o wyjazdy do sanatoriów. Nie skróciło jednak czasu oczekiwania na sam wyjazd, to jest tego, na co przyszli sanitariusze narzekają najbardziej. Forma skierowań nie ma wpływu na długość kolejki osób liczących na wyjazd. Termin, o którym informuje się w liście, zależy od tego, czy w danym ośrodku uzdrowiskowym, do którego wysyła komisja są wolne łóżka.

Zmiany w skierowaniach do sanatorium od 1 lipca 2023:

kuracjusze otrzymują zamiast papierowych e-skierowania (elektroniczne), które mogą zobaczyć, a potem śledzić postępy dwóch kolejnych etapów przyznawania miejsca w kurorcie, na swoim Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Skierowania” lub w aplikacji moje IKP w zakładce „e-zdrowie”

lekarze specjaliści w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej zatrudnieni w NFZ rozpatrują skierowania w ciągu 30 dni.

Jak otrzymać skierowanie do sanatorium NFZ?

Aby uzyskać skierowanie do sanatorium NFZ w 2023 roku, należy spełnić następujące warunki:

być ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia,

posiadać skierowanie od lekarza,

nie być w trakcie leczenia uzdrowiskowego,

nie przebywać w sanatorium w ciągu ostatnich 18 miesięcy.

Skierowanie do sanatorium może wystawić lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lekarz specjalista lub lekarz medycyny pracy. Skierowanie powinno zawierać informacje o stanie zdrowia pacjenta, uzasadniające konieczność leczenia uzdrowiskowego.

Skierowanie należy złożyć w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym dla miejsca zamieszkania pacjenta. O miejscu i terminie leczenia uzdrowiskowego pacjent zostanie poinformowany przez oddział wojewódzki NFZ.

Od 1 lipca 2023 roku skierowania do sanatorium wystawiane są wyłącznie w formie elektronicznej. Pacjent może sprawdzić status swojego skierowania w przeglądarce skierowań na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia.

Krok po kroku, jak otrzymać skierowanie do sanatorium NFZ w 2023 roku

Udaj się do lekarza POZ, lekarza specjalisty lub lekarza medycyny pracy. Poproś lekarza o skierowanie do sanatorium. Przeczytaj skierowanie i upewnij się, że zawiera wszystkie niezbędne informacje. Złóż skierowanie w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania. Oczekuj na informację o miejscu i terminie leczenia uzdrowiskowego.

Uwaga!

Skierowanie do sanatorium można złożyć nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od zakończenia poprzedniego leczenia uzdrowiskowego.

Kto może pojechać do sanatorium z NFZ?

Na leczenie uzdrowiskowe w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia mogą być kierowane osoby, które spełniają następujące warunki:

są aktualnie ubezpieczone zdrowotnie,

ich stan zdrowia wymaga leczenia sanatoryjnego,

są zdolne do samodzielnego odbycia podróży i korzystania z zabiegów leczniczych.

W przypadku osób, które nie spełniają wszystkich warunków do wyjazdu do sanatorium w ramach NFZ, istnieje możliwość wykupienia turnusu prywatnie.

Leczenie uzdrowiskowe to zawsze kontynuacja leczenia szpitalnego lub w przychodni. Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który bierze pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania do leczenia tego typu. Skierowanie jest wystawiane w formie elektronicznej i przesyłane do oddziału NFZ.

Potwierdzone skierowanie dostarcza regionalny oddział NFZ, najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem leczenia. Jest już na nim termin wyjazdu i uzdrowisko. Lekarze specjaliści orzekają, czy dany pacjent nadaje się do sanatorium, czy nie. Odpowiadają odmownie, jeśli wykonywane tam zabiegi mogą pogorszyć stan pacjenta lub gdy nie ma dla nich wskazań. Także wtedy, gdy stan zdrowia może się gwałtownie załamać lub gdy już jest na tyle zły, że uniemożliwia uczestniczenie w leczeniu uzdrowiskowym.

Uwaga!

Jeśli rezygnujesz z wyjazdu do sanatorium, bezzwłocznie poinformuj o tym NFZ, żeby ktoś inny zdążył pojechać za ciebie.

Obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje leczenie uzdrowiskowe dla następujących schorzeń:

choroby układu krążenia,

choroby układu oddechowego,

choroby układu ruchu,

choroby układu nerwowego,

choroby układu pokarmowego,

choroby narządów wydzielania wewnętrznego,

choroby urologiczne,

choroby dermatologiczne,

choroby reumatologiczne,

choroby onkologiczne.

Ile kosztuje „darmowe” sanatorium z NFZ?

Kuracjusze ze skierowaniem NFZ z własnej kieszeni pokrywają częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia. Opłata za pobyt w sanatorium NFZ jest stała dla wszystkich kuracjuszy, niezależnie od ich dochodów. Emeryci nie mają zniżek.

Cena pokoju zależy od standardu: po sezonie płaci się mniej. Jednak kuracjusz nie ma żadnego wpływu na to w jakim sezonie otrzyma skierowanie do sanatorium. Opłaty części kosztów za pobyt w sanatorium ustala Minister Zdrowia, który do końca 2023 roku wstrzymał wzrost cen.

Częściowy koszt pobytu kuracjusza sanatorium NFZ zależy od rodzaju pokoju i jego wyposażenia. W sezonie tańszym (od 1 października do 30 kwietnia) opłaty za 21-dniowy turnus w tym roku wynoszą:

- pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 331,80 zł,

- pokój wieloosobowy w studiu - 548,10 zł,

- pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 249,90 zł.

W sezonie droższym (od 1 maja do 30 września) opłaty wynoszą odpowiednio:

- pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym - 392,85 zł,

- pokój wieloosobowy w studiu - 785,40 zł,

- pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego - 310,80 zł.

Pozostałe opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie w sanatorium NFZ są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Kuracjusz musi jednak zapłacić za dojazd do sanatorium i powrót do domu, a także za ewentualne dodatkowe usługi, takie jak zabiegi odpłatne, dostęp do internetu czy wypożyczenie telewizora.

Jaki kosztów nie pokrywa NFZ?

NFZ nie pokrywa kosztów:

pobytu opiekuna pacjenta,opłat dodatkowych (np. opłaty klimatycznej),za zabiegi niezwiązane z chorobą leczoną w sanatorium.

Co opłaca NFZ w ramach sanatorium?

Leczenie uzdrowiskowe w ramach NFZ obejmuje:

zakwaterowanie,wyżywienie,zabiegi lecznicze,konsultacje lekarskie.

