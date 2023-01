Ile Trybunał Konstytucyjny wydaje na catering i prezenty? Zaskakujące kwoty!

Dane przytoczone przez dziennik "Rzeczpospolita" pochodzą z materiałów otrzymanych przez posłów Komisji Finansów Publicznych podczas prac nad budżetem państwa na rok 2023 r. Wśród dokumentów znalazły się między innymi tabela z wyliczeniami wydatków na catering i żywność, wodę, prezenty oraz kwiaty w latach 2020, 2021 i pierwszej połowie 2022 r. w Trybunale Konstytucyjnym, Sądzie Najwyższym i Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Wydatki Trybunału Konstytucyjnego. 35 tys. za prezenty, 35 tys. na kwiaty

"Jeśli chodzi o prezenty, kwota 35,3 tys. zł w 2021 r. jest rekordowa, bo w innych latach TK wydał nieco mniej - 18,7 tys. zł w 2020 r. i 21,7 tys. zł w 2022 r. Dla porównania, na ten sam cel Sąd Najwyższy wydał od 700 zł do 19,2 tys. zł, NSA od 8,1 do 16,8 tys. (...). Jeszcze większa dysproporcja jest, jeśli chodzi o zakup kwiatów. Trybunał Konstytucyjny wydawał na ten cel od 27,1 do 35,8 tys. zł. Tymczasem SN od 1,8 do 6,4 tys. zł, a NSA od 4,9 do 10,9 tys. zł rocznie" - wylicza "Rzeczpospolita".

TK wydał mniej na catering i żywność (od 56,9 tys. zł do 78,7 tys. zł, SN i NSA - ponad 100 tys. zł). "Sytuacja się jednak zmienia, jeśli uwzględnimy stan zatrudnienia. TK ma jedynie 15 sędziów i 135 pracowników, zaś SN i NSA po około 100 sędziów i 460 pracowników. Po podzieleniu przez liczbę etatów, wydatki TK na jedzenie były więc najwyższe"- informuje "Rz".

Gigantyczne wydatki TK. Biuro prasowe wyjaśnia

"Trybunał Konstytucyjny dokonuje zakupów upominków, które wręczane są w związku z różnymi spotkaniami (np. wizyty studyjne, spotkania ze studentami), konferencjami, wykładami czy też wizytami gości krajowych i zagranicznych" - wyjaśniło biuro prasowe Trybunału Konstytucyjnego w odpowiedzi na pytanie "Rzeczpospolitej" o kwestie wydatków.

Jak przypomina dziennik, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w 2017 roku przekonywali, że "Bizancjum w Trybunale ma się skończyć".

Sonda Ile Twoim zdaniem zarabiają sędziowie Trybunału Konstytucyjnego? Sędziowie zarabiają odpowiednie pieniądze Sędziowie zarabiają za dużo Sędziowie zarabiają za mało Nie wiem