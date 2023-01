Rekordowa emerytura z ZUS. Bajeczna kwota! Jak otrzymać takie pieniądze na emeryturze?

Ponad 2 miliony złotych dla Tadeusza Rydzyka od rządu Morawieckiego! Na co poszły pieniądze?

Emerytalni rekordziści. Świadczenia wyższe niż pensja premiera!

Najwyższe świadczenie emerytalne w Polsce otrzymuje informatyk z Poznania. Mężczyzna przepracował niemal 58 lat, przechodząc na emeryturę w wieku 78 lat. Jego emerytura wynosi 27 635,90 zł brutto (22 776,86 zł netto) miesięcznie. Jego emerytura przewyższa miesięczną pensję premiera Mateusza Morawieckiego, która wynosi 17 000 zł brutto. Wśród kobiet rekordzistą jest mieszkanka Bydgoszczy. Kobieta przeszła na emeryturę w wieku 81 lat, przepracowując 61 lat. Świadczenie, które otrzymuje wynosi 26 800 zł brutto (22 090 zł netto) - informuje portal Interia Biznes powołując się na dane ZUS.

Emerytura w Polsce. W jaki sposób podwyższyć swoje świadczenie?

W jaki sposób można podwyższyć kwotę swojego świadczenia emerytalnego? Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis, rzeczniczka dolnośląskiego ZUS, późniejsze przejście na emeryturę może pozwolić nam na znaczne podwyższenie kwoty świadczenia. "Osoby, które dostają wysokie emerytury to seniorzy, którzy na emeryturę przeszli późno, dopiero po przepracowaniu wielu dziesiątków lat. Oczywiście wysokość naszych zarobków ma także wpływ na to, co na nasze konto będzie wpływało po zakończeniu aktywności zawodowej, ale liczą się przede wszystkim staż, regularny wpływ składek na emerytalne konto i nie spieszenie się z przejściem na emeryturę" - podkreśla rzeczniczka ZUS w rozmowie z Interia Biznes.

"Nasze świadczenie może zwiększyć się o 15 proc. w każdy kolejny rok pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego" - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zachęcając do do kontynuacji pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego.

Sonda Czy emerytura/renta starcza Ci na życie? Tak Nie Różnie bywa Nie chce odpowiedzieć na to pytanie