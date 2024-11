Ile naprawdę zarabiają prawnicy? Pięciocyfrowe kwoty po pięciu latach pracy

800 plus dla Ukraińców nawet bez obowiązku szkolnego! ZUS to potwierdził

Droga do kariery prawnika jest długa i wyboista, wymaga trudnych studiów, na które w przypadku państwowych - niełatwo się dostać, z kolei prywatne wiążą się zwykle ze sporym wydatkiem. Później trzeba zdać trudny egzamin wstępny na aplikację, który trwa trzy lata, odbyć praktykę i po zakończeniu aplikacji zdać egzamin zawodowy. Ponadto z racji na zmienne prawo, praca wymaga nieustannego kształcenia się i sporej wiedzy, ale wynagradzają to zarobki.

Jak pisze Business Insider opierając się na danych firmy Michael Page, w małej kancelarii w Polsce, tzw. butikowej (zajmującej się wąskimi działami prawa), prawnik be doświadczenia może liczyć na zarobki wysokości od 5500 do 8000 zł brutto, czyli mniej niż średnia krajowa. Z doświadczeniem jednak zarobki rosną, bo osoba z 4-8-letnim stażem może liczyć na stawkę od 10 000 zł do 15 000 zł brutto. Przy 8-12 latach doświadczenia stawki rosną od 13 000 zł brutto do 18 000 zł brutto, a przy ponad 12-letnim doświadczeniu, od 16 000 zł do 23 000 zł. Po uzyskaniu statusu partnera można liczyć na kwoty poniżej 20 000 zł i trudno oszacować górny pułap.

Jak czytamy, im mniejsza kancelaria i mniej specjalizacji, tym mniejsze zarobki. W polskich kancelariach o szerszym zakresie działań osoba z maksymalnie trzyletnim doświadczeniem może liczyć na zarobki rzędu 6500-12 000 zł brutto. Prawnik z 4-8-letnim doświadczenie dostanie już od 12 000 zł do 18 000 zł. Przy 8-12 letnim doświadczeniu zarobki rosną do widełek 17 000-27 000 zł, a przy ponad 12-letnim do 21 000-30 000 zł. Partnerzy mogą liczyć nawet na kwoty powyżej 27 000 zł.

Ile zarabiają najlepsi prawnicy?

Jeszcze inaczej sytuacja wygląda w przypadku najbardziej prestiżowych polskich kancelarii, gdzie osoba bez doświadczenia może liczyć na 8 000-14 000 zł brutto pensji. Po 4-8 latach przeciętne stawki rosną do 14 000-24 000zł, a z 8-12-letnim doświadczeniem do widełek 22 000-38 000 zł. Z ponad 12-letnim doświadczeniem można liczyć na zarobki rzędu 28 000-42 000 zł, a partnerzy na kwoty powyżej 38 000 zł.

A ile zarabiają najlepsi na świecie? W najlepszych międzynarodowych kancelariach zarobki dla początkujących prawników wahają się od 9000 do 16 000 zł. Po 4-8 latach stawki to 16 000-28 000 zł, a po 8-12 latach od 25 0000 zł do 42 000 zł. Z ponad 12-letnim doświadczeniem można liczyć na 35 000-50 000 zł, a partnerzy na kwoty powyżej 45 000 zł.