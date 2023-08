Ile wydajemy na prywatną opiekę zdrowotną? Kwota szokuje

Z państwową służbą zdrowia nie jest dobrze, mimo, że rokrocznie nakłady na nią wynoszą aż 150 mld zł -trzykrotność kwoty wydawanej z kieszeni obywateli na leczenie prywatne. Jak informuje „Rzeczpospolita”, te ostatnie wydatki nie tylko stale rosną, ale też stanowią coraz większą część procentową w zestawieniu z wydatkami trafiającymi z kieszeni prywatnych do publicznej służby zdrowia. Np. pięć lat temu do prywatnych placówek trafiało z naszych kieszeni 22 proc. tego, co do publicznych, a dzisiaj to już trzecia część tego, co zostawiamy w państwowych placówkach. Eksperci spodziewają się wzrostu tego odsetka w przyszłych latach. GUS odróżnia dwie kategorie wydatków prywatnych: te, które bezpośrednio wydają gospodarstwa domowe (w 2022 r. było to prawie 37 mld zł) i pozostałe, do których zalicza się m. in. pieniądze prywatnych pracodawców na pensje dla pracowników oraz dobrowolne prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Rosną oba rodzaje wydatków: bezpośrednie o 3,4 mld zł, te drugie o 1,6 mld zł.Zdaniem ekspertów zapytanych przez dziennik, to właśnie rosnący udział wydatków prywatnych dowodzi, że publiczny system jest niewydolny. Jak orzekł jeden z ekspertów, to wyjaśnia, dlaczego ludzie zamożni żyją średnio aż o 12 lat dłużej niż ubożsi. Jednymi z głównych czynników wpływających na długość życia są warunki, w jakich się żyje oraz to, jaki się ma dostęp do ochrony zdrowia.