Rada Ministrów do 15 września podejmie decyzję o wysokości płacy minimalnej od stycznia 2026 roku.

Rządowa propozycja to 4806 zł brutto, co oznacza wzrost o 140 zł.

Związkowcy domagają się wyższej podwyżki, o ponad 250 zł.

Rząd niebawem podejmie decyzje dotyczącą płacy minimalnej

Już 15 września poznamy ostateczną kwotę minimalnego wynagrodzenia, które zacznie obowiązywać od stycznia 2026 roku. Proces ustalania minimalnego wynagrodzenia na rok 2026 trwa już od kilku miesięcy. Rząd przedstawił swoją propozycję Radzie Dialogu Społecznego (RDS), która miała czas na wyrażenie opinii do 15 lipca 2025 roku. W RDS nie udało się osiągnąć porozumienia w tej kluczowej kwestii.

Obowiązujące przepisy przewidują, że w sytuacji braku porozumienia w RDS, to rząd samodzielnie ustala wysokość wysokość minimalnego wynagrodzenia. Ma na to czas najpóźniej do 15 września. Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku analogiczne rozporządzenie zostało wydane 12 września.

Kluczowe jest, że kwota ustalona przez rząd nie może być niższa od tej, którą zaproponowano RDS w trakcie negocjacji.

Ile wyniesie płaca minimalna w 2026 roku?

Jak wynika z projektu z 31 lipca 2025 roku, minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2026 roku ma wynosić 4806 zł brutto (ok. 3600 zł netto na umowie o pracę). Minimalna stawka godzinowa ma z kolei wzrosnąć do 31,40 zł.

Jeśli rządowa propozycja zostanie ostatecznie zatwierdzona, będzie to oznaczać podwyżkę o 140 zł w stosunku do obecnej płacy minimalnej, która wynosi 4666 zł brutto.

Związki zawodowe niezadowolone z propozycji rządu

Pracodawcy, reprezentowani w RDS przez organizacje pracodawców, wyrażają zadowolenie z rządowej propozycji. Z kolei związki zawodowe nie kryją rozczarowania i domagają się podwyżki nie o 140 zł, ale o ponad 250 zł.

