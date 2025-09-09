PKP Cargo Connect uruchamia pierwsze połączenie kolejowe z Warszawy do prowincji Henan w Chinach.

Partnerstwo z Henan Zhongyu International Port Group Co., Ltd. ma na celu stworzenie efektywnego mostu logistycznego między Europą i Azją.

Transport kolejowy trwa krócej niż morski, szczególnie w kontekście zagrożeń w Kanale Sueskim.

Warszawa ma stać się kluczowym hubem logistycznym dla Europy Środkowo-Wschodniej, a Henan centrum logistycznym dla Chin i Azji.

PKP Cargo Otwiera Nowy Rozdział w Handlu z Chinami

Jak podaje "Puls Biznesu" PKP Cargo Connect, spółka z grupy kapitałowej PKP Cargo w restrukturyzacji, zorganizowała pierwszy pociąg towarowy z Warszawy do Chin. Skład wyruszył 8 września, kierując się do prowincji Henan. W najbliższych tygodniach planowane są kolejne dwa przejazdy.

Kluczowym partnerem PKP Cargo w tym przedsięwzięciu jest Henan Zhongyu International Port Group Co., Ltd., inicjatywa władz prowincji Henan. Chińska grupa chce uruchomić aż 10 tys. pociągów i oraz przewozić 10 milionów ton ładunków rocznie.

Nowy Jedwabny Szlak z Warszawy. Pociąg przejedzie przez Rosję i Białoruś

Jak pisze "PB" pociąg z Warszawy kursuje po Nowym Jedwabnym Szlaku, przewożąc towary z Polski, Niemiec, Czech, Litwy i Łotwy. Produkty trafiają do Warszawy transportem drogowym, a następnie przeładowywane na pociąg. Cała trasa do Chin zajmuje niecałe dwa tygodnie, co stanowi znaczną oszczędność czasu w porównaniu z transportem morskim.

Transport kolejowy jest znacznie szybszy niż morski, zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdy zagrożenia atakami w Kanale Sueskim zmuszają statki do opływania Przylądka Dobrej Nadziei.

Mateusz Izydorek vel Zydorek, menadżer z biura marketingu PKP Cargo Connect, podkreśla, że pociąg dotrze do Małaszewicz, gdzie grupa PKP Cargo również posiada terminal. Tam nastąpi przeładunek na szeroki tor, umożliwiający dalszą podróż przez Rosję i Białoruś do Chin.

Z prowincji Henan towary będą dystrybuowane do różnych regionów Chin oraz innych państw azjatyckich. Plan zakłada, że Warszawa stanie się głównym hubem logistycznym dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej, a Henan – centrum logistycznym dla Chin i Azji.

