Nowe sklepy Dino 2025. To tam planowane są otwarcia! Mamy listę

Dino nie zwalnia tempa. Pierwsze półrocze 2025 z sukcesem
Dino Polska kontynuuje intensywną rozbudowę, umacniając swoją pozycję na krajowym rynku detalicznym. Pierwsze półrocze 2025 roku przyniosło firmie z Krotoszyna znaczące osiągnięcia – otwarto aż 147 nowych sklepów, zwiększając łączną liczbę placówek do imponujących 2835 marketów na koniec czerwca 2025 roku. Ta dynamika wzrostu znalazła odzwierciedlenie również w wynikach finansowych, gdzie sieć odnotowała solidne wzrosty przychodów i rentowności, co świadczy o skuteczności przyjętego modelu biznesowego.
Nowe sklepy Dino. Rozbudowa blisko klienta
Dino stawia na bliskość i wygodę, dlatego sieć intensywnie rozwija się w mniejszych miejscowościach i na obszarach podmiejskich. To właśnie tam, gdzie brakuje nowoczesnych placówek handlowych, pojawiają się kolejne markety. Gdzie dokładnie Dino planuje otwarcia lub już prowadzi prace budowlane?
Gdzie pojawią się nowe sklepy Dino w 2025 roku? Lista
Dolnośląskie:
- Wałbrzych: ul. Świdnicka, ul. Pocztowa / 11-go Listopada, ul. Wrocławska.
- Wrocław: ul. Wilkszyńska 38, ul. Kosmonautów.
- Legnica: ul. Fiołkowa (Os. Sienkiewicza) – otwarty 30 czerwca 2025.
Kujawsko-Pomorskie:
- Grudziądz: ul. Miłorzębowa 1.
- Inowrocław: ul. Szymborska.
- Solec Kujawski: ul. Leśna.
- Świecie: ul. Sportowa (Przechowo), skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Miodowej.
Lubelskie:
- Gołaszyn: ul. Łukowska.
- Gręzówka: ul. Łukowska.
Lubuskie: Aktywna ekspansja Dino w regionie, w tym w Międzyrzeczu.
Łódzkie: Rozbudowa w Rawie Mazowieckiej, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Zgierzu.
Małopolskie:
- Wola Filipowska: ul. Krakowska.
- Zator: ul. Wadowicka.
- Rozwój także w Myślenicach, Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie.
Mazowieckie:
- Chorzele: ul. Padlewskiego.
- Przasnysz: ul. Słowackiego / Orlika.
- Skrzeszew: okolice ul. Nowodworskiej.
- Dalsza rozbudowa m.in. w Grójcu, Warce, Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku i Markach.
Opolskie: Sieć kontynuuje rozwój w regionie.
Podkarpackie: Nowe placówki powstają m.in. w Rzeszowie i Krośnie.
Podlaskie: Aktywna budowa w Białymstoku i Łomży.
Pomorskie: Inwestycje w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia) i innych miejscowościach.
Śląskie:
- Ciągowice: ul. Zwycięstwa 62A.
- Dalsza ekspansja w Czeladzi, Mikołowie, Pszczynie, Tychach, Bielsku-Białej i Rybniku.
Świętokrzyskie: Rozbudowa w Skarżysku-Kamiennej, Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim.
Warmińsko-Mazurskie:
- Giżycko (Gajewo): ul. Świderska.
- Gołdap: ul. Pod Piękną Górą.
- Olsztyn: skrzyżowanie ul. Kubusia Puchatka i Królewny Śnieżki.
- Rozwój także w Elblągu.
Wielkopolskie: Nowe markety pojawiają się m.in. w Puszczykowie, Stęszewie, Ostrowie Wielkopolskim, Wrześni, Kleszczewie, Gostyniu i Czarnkowie.
Zachodniopomorskie: Inwestycje w Szczecinie i Koszalinie.
Fenomen Dino to wynik nie tylko dynamicznej ekspansji, ale przede wszystkim trafionej strategii produktowej i lokalizacyjnej. Sieć stawia na szeroki asortyment świeżych produktów, w tym mięs z własnego zakładu Agro-Rydzyna, co stanowi kluczowy element ich oferty. Dodatkowo, lokalizacje sklepów, często blisko osiedli mieszkaniowych i na obrzeżach miast, sprawiają, że zakupy w Dino są szybkie i wygodne. Taki model biznesowy odpowiada na zapotrzebowanie klientów na codzienne, szybkie zakupy w przystępnych cenach, budując tym samym lojalność i zaufanie.