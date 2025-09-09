Nowe sklepy Dino 2025. To tam planowane są otwarcia! Mamy listę

Dino nie zwalnia tempa. Pierwsze półrocze 2025 z sukcesem

Dino Polska kontynuuje intensywną rozbudowę, umacniając swoją pozycję na krajowym rynku detalicznym. Pierwsze półrocze 2025 roku przyniosło firmie z Krotoszyna znaczące osiągnięcia – otwarto aż 147 nowych sklepów, zwiększając łączną liczbę placówek do imponujących 2835 marketów na koniec czerwca 2025 roku. Ta dynamika wzrostu znalazła odzwierciedlenie również w wynikach finansowych, gdzie sieć odnotowała solidne wzrosty przychodów i rentowności, co świadczy o skuteczności przyjętego modelu biznesowego.

Nowe sklepy Dino. Rozbudowa blisko klienta

Dino stawia na bliskość i wygodę, dlatego sieć intensywnie rozwija się w mniejszych miejscowościach i na obszarach podmiejskich. To właśnie tam, gdzie brakuje nowoczesnych placówek handlowych, pojawiają się kolejne markety. Gdzie dokładnie Dino planuje otwarcia lub już prowadzi prace budowlane?

Gdzie pojawią się nowe sklepy Dino w 2025 roku? Lista

Dolnośląskie:

Wałbrzych : ul. Świdnicka, ul. Pocztowa / 11-go Listopada, ul. Wrocławska.

: ul. Świdnicka, ul. Pocztowa / 11-go Listopada, ul. Wrocławska. Wrocław : ul. Wilkszyńska 38, ul. Kosmonautów.

: ul. Wilkszyńska 38, ul. Kosmonautów. Legnica: ul. Fiołkowa (Os. Sienkiewicza) – otwarty 30 czerwca 2025.

Kujawsko-Pomorskie:

Grudziądz : ul. Miłorzębowa 1.

: ul. Miłorzębowa 1. Inowrocław : ul. Szymborska.

: ul. Szymborska. Solec Kujawski : ul. Leśna.

: ul. Leśna. Świecie: ul. Sportowa (Przechowo), skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Miodowej.

Lubelskie:

Gołaszyn : ul. Łukowska.

: ul. Łukowska. Gręzówka: ul. Łukowska.

Lubuskie: Aktywna ekspansja Dino w regionie, w tym w Międzyrzeczu.

Łódzkie: Rozbudowa w Rawie Mazowieckiej, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Zgierzu.

Małopolskie:

Wola Filipowska : ul. Krakowska.

: ul. Krakowska. Zator : ul. Wadowicka.

: ul. Wadowicka. Rozwój także w Myślenicach, Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie.

Mazowieckie:

Chorzele : ul. Padlewskiego.

: ul. Padlewskiego. Przasnysz : ul. Słowackiego / Orlika.

: ul. Słowackiego / Orlika. Skrzeszew : okolice ul. Nowodworskiej.

: okolice ul. Nowodworskiej. Dalsza rozbudowa m.in. w Grójcu, Warce, Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku i Markach.

Opolskie: Sieć kontynuuje rozwój w regionie.

Podkarpackie: Nowe placówki powstają m.in. w Rzeszowie i Krośnie.

Podlaskie: Aktywna budowa w Białymstoku i Łomży.

Pomorskie: Inwestycje w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia) i innych miejscowościach.

Śląskie:

Ciągowice : ul. Zwycięstwa 62A.

: ul. Zwycięstwa 62A. Dalsza ekspansja w Czeladzi, Mikołowie, Pszczynie, Tychach, Bielsku-Białej i Rybniku.

Świętokrzyskie: Rozbudowa w Skarżysku-Kamiennej, Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Warmińsko-Mazurskie:

Giżycko (Gajewo) : ul. Świderska.

: ul. Świderska. Gołdap : ul. Pod Piękną Górą.

: ul. Pod Piękną Górą. Olsztyn : skrzyżowanie ul. Kubusia Puchatka i Królewny Śnieżki.

: skrzyżowanie ul. Kubusia Puchatka i Królewny Śnieżki. Rozwój także w Elblągu.

Wielkopolskie: Nowe markety pojawiają się m.in. w Puszczykowie, Stęszewie, Ostrowie Wielkopolskim, Wrześni, Kleszczewie, Gostyniu i Czarnkowie.

Zachodniopomorskie: Inwestycje w Szczecinie i Koszalinie.

Strategia sukcesu Dino. Dlaczego Polacy wybierają te sklepy?

Fenomen Dino to wynik nie tylko dynamicznej ekspansji, ale przede wszystkim trafionej strategii produktowej i lokalizacyjnej. Sieć stawia na szeroki asortyment świeżych produktów, w tym mięs z własnego zakładu Agro-Rydzyna, co stanowi kluczowy element ich oferty. Dodatkowo, lokalizacje sklepów, często blisko osiedli mieszkaniowych i na obrzeżach miast, sprawiają, że zakupy w Dino są szybkie i wygodne. Taki model biznesowy odpowiada na zapotrzebowanie klientów na codzienne, szybkie zakupy w przystępnych cenach, budując tym samym lojalność i zaufanie.

