Nowe sklepy Dino 2025. To tam planowane są otwarcia! Mamy listę

Łukasz Trybulski
Łukasz Trybulski
Marta Kowalska
2025-09-09 12:14

Dino to prawdziwy gigant, który dynamicznie podbija polski rynek! Sieć nie zwalnia tempa, otwierając kolejne placówki w całym kraju. Zastanawiasz się, gdzie Dino otworzy nowe sklepy i czy jeden z nich pojawi się w Twojej okolicy? Sprawdźmy, jak Dino buduje swoją pozycję na rynku.

Nowo wybudowany sklep Dino z beżową elewacją i brązowym dachem. Na fasadzie budynku widoczne jest duże, czerwone logo Dino z zielonym akcentem. Przed wejściem znajduje się chodnik z stojakami na rowery oraz pomarańczowy pojemnik na odpady. Sklep ma szklane drzwi wejściowe i okna. Informacje o nowych inwestycjach Dino przeczytasz na Super Biznes.

i

Autor: Łukasz Świerczewski, CC , via Wikimedia Commons Nowo wybudowany sklep Dino z beżową elewacją i brązowym dachem. Na fasadzie budynku widoczne jest duże, czerwone logo "Dino" z zielonym akcentem. Przed wejściem znajduje się chodnik z stojakami na rowery oraz pomarańczowy pojemnik na odpady. Sklep ma szklane drzwi wejściowe i okna. Informacje o nowych inwestycjach Dino przeczytasz na Super Biznes.

Dino nie zwalnia tempa. Pierwsze półrocze 2025 z sukcesem

Dino Polska kontynuuje intensywną rozbudowę, umacniając swoją pozycję na krajowym rynku detalicznym. Pierwsze półrocze 2025 roku przyniosło firmie z Krotoszyna znaczące osiągnięcia – otwarto aż 147 nowych sklepów, zwiększając łączną liczbę placówek do imponujących 2835 marketów na koniec czerwca 2025 roku. Ta dynamika wzrostu znalazła odzwierciedlenie również w wynikach finansowych, gdzie sieć odnotowała solidne wzrosty przychodów i rentowności, co świadczy o skuteczności przyjętego modelu biznesowego.

Nowe sklepy Dino. Rozbudowa blisko klienta

Dino stawia na bliskość i wygodę, dlatego sieć intensywnie rozwija się w mniejszych miejscowościach i na obszarach podmiejskich. To właśnie tam, gdzie brakuje nowoczesnych placówek handlowych, pojawiają się kolejne markety. Gdzie dokładnie Dino planuje otwarcia lub już prowadzi prace budowlane?

Gdzie pojawią się nowe sklepy Dino w 2025 roku? Lista

Dolnośląskie:

  • Wałbrzych: ul. Świdnicka, ul. Pocztowa / 11-go Listopada, ul. Wrocławska.
  • Wrocław: ul. Wilkszyńska 38, ul. Kosmonautów.
  • Legnica: ul. Fiołkowa (Os. Sienkiewicza) – otwarty 30 czerwca 2025.

Kujawsko-Pomorskie:

  • Grudziądz: ul. Miłorzębowa 1.
  • Inowrocław: ul. Szymborska.
  • Solec Kujawski: ul. Leśna.
  • Świecie: ul. Sportowa (Przechowo), skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Miodowej.

Lubelskie:

  • Gołaszyn: ul. Łukowska.
  • Gręzówka: ul. Łukowska.

Lubuskie: Aktywna ekspansja Dino w regionie, w tym w Międzyrzeczu.

Łódzkie: Rozbudowa w Rawie Mazowieckiej, Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Zgierzu.

Małopolskie:

  • Wola Filipowska: ul. Krakowska.
  • Zator: ul. Wadowicka.
  • Rozwój także w Myślenicach, Bochni, Nowym Sączu i Tarnowie.

Mazowieckie:

  • Chorzele: ul. Padlewskiego.
  • Przasnysz: ul. Słowackiego / Orlika.
  • Skrzeszew: okolice ul. Nowodworskiej.
  • Dalsza rozbudowa m.in. w Grójcu, Warce, Pruszkowie, Piasecznie, Otwocku i Markach.

Opolskie: Sieć kontynuuje rozwój w regionie.

Podkarpackie: Nowe placówki powstają m.in. w Rzeszowie i Krośnie.

Podlaskie: Aktywna budowa w Białymstoku i Łomży.

Pomorskie: Inwestycje w Trójmieście (Gdańsk, Gdynia) i innych miejscowościach.

Śląskie:

  • Ciągowice: ul. Zwycięstwa 62A.
  • Dalsza ekspansja w Czeladzi, Mikołowie, Pszczynie, Tychach, Bielsku-Białej i Rybniku.

Świętokrzyskie: Rozbudowa w Skarżysku-Kamiennej, Kielcach i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Warmińsko-Mazurskie:

  • Giżycko (Gajewo): ul. Świderska.
  • Gołdap: ul. Pod Piękną Górą.
  • Olsztyn: skrzyżowanie ul. Kubusia Puchatka i Królewny Śnieżki.
  • Rozwój także w Elblągu.

Wielkopolskie: Nowe markety pojawiają się m.in. w Puszczykowie, Stęszewie, Ostrowie Wielkopolskim, Wrześni, Kleszczewie, Gostyniu i Czarnkowie.

Zachodniopomorskie: Inwestycje w Szczecinie i Koszalinie.

Polecany artykuł:

Dino sprzedaje klapki z własnym logo! Hit lata w polskich sklepach

Strategia sukcesu Dino. Dlaczego Polacy wybierają te sklepy?

Fenomen Dino to wynik nie tylko dynamicznej ekspansji, ale przede wszystkim trafionej strategii produktowej i lokalizacyjnej. Sieć stawia na szeroki asortyment świeżych produktów, w tym mięs z własnego zakładu Agro-Rydzyna, co stanowi kluczowy element ich oferty. Dodatkowo, lokalizacje sklepów, często blisko osiedli mieszkaniowych i na obrzeżach miast, sprawiają, że zakupy w Dino są szybkie i wygodne. Taki model biznesowy odpowiada na zapotrzebowanie klientów na codzienne, szybkie zakupy w przystępnych cenach, budując tym samym lojalność i zaufanie.

W galerii poniżej zobaczysz, jak powstaje słynne Dino na Wilanowie

Dino na Wilanowie w budowie
16 zdjęć
Jarząbek prawdę Ci powie
Coraz mniej za coraz więcej. Dlaczego sklepy to robią?
Jarząbek prawdę Ci powie
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DINO