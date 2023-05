Ile zarabia listonosz? Ile godzin pracuje i jakie obowiązki ma w Poczcie Polskiej?

Praca dla listonosza

Chcesz pracować na poczcie? Jest taka możliwość. Poczta Polska szuka pracowników. Na liście rzecz jasna listonosze. Zobacz, jak w Polsce wygląda praca listonosza i ile można zrobić, pracując na takim stanowisku. Listonosz może pracować niejako w 3 wariantach: listonosz pieszy, samochodowy lub paczkowy. W swoich obowiązkach oprócz dostarczenia przesyłek listonosz ma też przygotowanie korespondencji do doręczenia, doręczanie listów, paczek i przekazów pieniężnych, bezpośrednią obsługę klientów, w tym sprzedaż produktów i usług, sporządzanie/prowadzenie dokumentacji w zakresie wykonywanych zadań z wykorzystaniem tabletu.

Listonosz samochodowy przede wszystkim musi posiadać prawo jazdy kategorii B i samochód, który będzie można wykorzystać do pracy. Na starcie swojej kariery taki listonosz miesięcznie zarobi od 3490 do 3710 zł brutto. Dodatkowo otrzyma karty rabatowe na paliwo, nieopodatkowany zwrot kosztów za używanie własnego samochodu oraz zwrot 1,15 zł za każdy km przejechany w rejonie doręczeń. Listonosz taki na wykonanie sowich obowiązków ma 8 godzin dziennie, ale jeśli wyrobi się z pracą wcześniej, to bez problemu może mieć wolne, gdyż jest to praca zadaniowa.

Listonosz pieszy i paczkowy

Listonosz, który roznosi listy pieszo, może zarobić od 3350 zł brutto miesięcznie. Dodatki do wynagrodzenia wyniosą 360 zł. Specjalnych wymagań nie ma, oprócz znajomości języka polskiego na poziomie B1.

Pozostaje jeszcze listonosz paczkowy. Teoretycznie najtrudniejszy kawałek chleba. W zakresie jego obowiązków jest kierowanie pojazdem do 3,5 tony, prowadzenie dokumentacji pojazdu, dbałość o jego stan techniczny auta oraz załadunek i rozładunek. Powinien też udzielać informacji o świadczonych usługach, rozliczać się z przesyłek i gotówki według określonych procedur. I ile w taki sposób zarobi? Wynagrodzenie brutto będzie nie niższe niż 3490 zł brutto, a system wynagradzania – czasowy, ze stawką miesięczną.

