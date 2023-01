Listonosze kontrolują Polaków?! Poczta Polska wyjaśnia

Abonament RTV 2023. Czy listonosze będą przeprowadzać kontrolę?

Poczta Polska jest organem zobowiązanym do kontrolowania opłat abonamentowych oraz rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych. W związku z tym wiele osób zaczęło się zastanawiać, kto z przedstawicieli Poczty Polskiej będzie tych kontroli dokonywał. Czy będą to pracujący w terenie listonosze? Ze względu na wciąż pojawiające się nieścisłości portal Wirtualne Media postanowił uzyskać informację "ze źródła".

"Kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiowo-telewizyjnych dokonują wyłącznie posiadający do tego upoważnienia pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej i tych czynności nie należy utożsamiać z pracą listonoszy" - brzmi odpowiedź spółki cytowana przez portal Wirtualne Media.

Jak będzie przebiegała kontrola?

Jak będzie przebiegała kontrola? Przedstawiciel Poczty Polskiej musiałby wejść do naszego domu/mieszkania i sprawdzić, czy radio lub telewizor są zdolne do odbioru sygnału. Co istotne kontroler nie ma prawa nałożyć kary na podstawie samego faktu, że odbiornik znajduje się w danej nieruchomości czy w samochodzie. Jak wyjaśnia portal eska.pl w przypadku gdy odbiornik odbiera sygnał a nie został zarejestrowany kontroler może nałożyć karę. Nie ma obowiązku płacenia abonamentu za telewizor z funkcją SMART, do którego nie jest podłączona antena lub dekoder.

Niezarejestrowany odbiornik. Jaka grozi nam kara?

Kara za brak zgłoszenia odbiornika i za niepłacenie abonamentu wynosi 30-krotność miesięcznej opłaty. Ponadto należy uregulować ewentualne zaległe opłaty. Od 2023 roku stawka miesięczna abonamentu ma wynieść 27,30 zł w przypadku odbiornika radiowo-telewizyjnego oraz 8,70 zł za radio. Obecnie to odpowiednio 24,50 i 7,50 zł - wyjaśnia eska.pl.

Warto podkreślić, że nie mamy obowiązku wpuszczenia kontrolera do domu - nie grożą nam za to żadne konsekwencje.

