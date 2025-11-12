Lekarz specjalista zarabia minimum 11,86 tys. zł, bez specjalizacji 9,74 tys. zł, a stażysta 7,77 tys. zł miesięcznie.

Mimo niższych nominalnych pensji, siła nabywcza polskich lekarzy jest zbliżona do kolegów z Danii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii, ze względu na niższe koszty życia.

Lekarze w Wielkiej Brytanii, Norwegii i Danii zarabiają nominalnie znacznie więcej (np. specjaliści od 24 do 59 tys. zł w UK, czy 38,6 tys. zł w Norwegii).

Ministerstwo Zdrowia proponuje ograniczenie zarobków lekarzy kontraktowych do 250 zł/godzinę (maks. 48 tys. zł miesięcznie).

Zarobki lekarzy w Polsce – ile naprawdę zarabiają medycy?

Z opracowania przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) wynika, że minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty w naszym kraju wynosi 11,86 tys. zł, a lekarza bez specjalizacji – 9,74 tys. zł. Dla porównania, stażysta może liczyć na pensję rzędu 7,77 tys. zł miesięcznie.

Według raportu, kwoty te są niższe niż w Danii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii, jednak różnicę niwelują niższe wydatki na życie w Polsce. „Zarobki lekarzy i pielęgniarek w Polsce realnie nie ustępują wynagrodzeniom ich kolegów z bogatszych krajów Europy Zachodniej” – podkreślono w dokumencie, do którego dotarł „Dziennik Gazeta Prawna”.

Polskie i zachodnie pensje – porównanie w liczbach

W Wielkiej Brytanii lekarz w trakcie specjalizacji otrzymuje średnio 54,3 tys. funtów rocznie, co daje około 22,1 tys. zł miesięcznie. Specjaliści mogą liczyć na wynagrodzenie w przedziale 24,1–43,7 tys. zł, a najlepiej opłacani medycy zarabiają nawet 59,4 tys. zł miesięcznie.

W Norwegii lekarz podstawowej opieki zdrowotnej zarabia średnio 1,06 mln koron rocznie, czyli około 32,2 tys. zł miesięcznie. Z kolei specjaliści zatrudnieni w szpitalach otrzymują minimum 38,6 tys. zł miesięcznie.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w Danii – tam lekarz odbywający specjalizację może liczyć na 11,7–14,8 tys. zł, natomiast specjalista zarabia średnio 35,6 tys. zł miesięcznie.

Realne różnice niwelują koszty życia

Autorzy raportu zwracają uwagę, że choć stawki w krajach Europy Zachodniej są wyższe, to codzienne wydatki – na mieszkanie, transport czy żywność – są tam znacznie większe niż w Polsce. W efekcie siła nabywcza polskich lekarzy jest zbliżona do tej, jaką mają ich koledzy z Danii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii.

Nowe propozycje resortu zdrowia

Raport ukazuje się w momencie, gdy Ministerstwo Zdrowia zaproponowało ograniczenie wynagrodzeń lekarzy kontraktowych. Według nowych zasad, medycy mieliby zarabiać maksymalnie 250 zł za godzinę, co oznacza do 48 tys. zł miesięcznie. Propozycja ta wzbudziła liczne komentarze w środowisku lekarskim i ma być przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia plenarnego trójstronnego zespołu ds. zdrowia, zaplanowanego na 18 listopada.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek