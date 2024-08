10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Zyski Banku Pekao

Dlaczego rok 2024 okazuje się dla Banku Pekao słabszy niż poprzedni? Jak podał bank, o zmianie zysku zdecydowały w ujęciu rok do roku przede wszystkim wyższe koszty rezerw na kredyty frankowe, kolejna edycja wakacji kredytowych, a także wzrost kosztów operacyjnych m.in. za sprawą inflacyjnego wzrostu płac i zdarzeń jednorazowych. Pozytywnie na wynik netto wpłynął wzrost wyniku odsetkowego. "Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w I połowie 2024 r. wyniósł 2,936 mld zł wobec 3,263 mld zł zysku netto rok wcześniej" - poinformował bank w komunikacie. Zysk netto I półroczu br., z wyłączeniem kosztu wakacji kredytowych oraz kosztów ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych, wzrósł rok do roku o 4 proc. do 3,369 mld zł z 3,243 mld zł rok wcześniej.

"Pierwsza połowa roku była dla Banku Pekao okresem kontynuacji pozytywnych tendencji w zakresie wyników finansowych" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, wiceprezes Banku Pekao, kierujący pracami zarządu Robert Sochacki. Jak dodał, "pomimo odmiennych okoliczności makroekonomicznych" bank nadal realizuje strategiczne kierunki rozwoju. "Finansujemy działalność spółek od mikroprzedsiębiorstw po największe korporacje, nie zapominając o naszych zobowiązaniach ze strategii ESG. Co ważne dla akcjonariuszy, byliśmy, jesteśmy i nadal zamierzamy być bankiem dywidendowym" – podkreślił.

Ważne dane Banku Pekao

Bank podał w raporcie, że w I półroczu tego roku wskaźnik ROE (zwrot z kapitału) w I półroczy br. osiągnął poziom 19,9 proc. Dochody z działalności operacyjnej w I połowie 2024 r. wyniosły 7 678 mln zł i były wyższe o 2,7 proc. od dochodów osiągniętych w I półroczu 2023 r., głównie dzięki wynikowi z tytułu odsetek, pomimo ujęcia kosztów wakacji kredytowych.