Ile zarobił Jacek Sasin? Sprawdziliśmy oświadczenie majątkowe

Jacek Sasin - jaki ma majątek?

Jacek Sasin złożył najnowsze oświadczenie majątkowe. Co w nim się zmieniło względem poprzedniego? Zaskoczenie dotyczy zgromadzonych oszczędności. Okazuj się, że w dobie wysokiej inflacji oszczędności ministra stopniały. W poprzednim oświadczeniu majątkowym minister zadeklarował, że ma odłożone ok. 348 tys. zł. Natomiast w ostatnim kwota ta zmalała do 170 tys. zł. A zatem ma odłożone aż o 178 tys. zł mniej. Z oświadczenia zniknęła pożyczka z Funduszu Świadczeń Socjalnych w Sejmie zaciągnięta na remonty i modernizację posiadanych nieruchomości. Ale pozostały jeszcze dwa zobowiązania do spłaty: kredyt hipoteczny w wysokości ponad 57,6 tys. franków szwajcarskich w banku komercyjnym oraz pożyczka hipoteczna w kwocie 200 tys. zł w banku spółdzielczym.

Wiadomo, że Jacek Sasin nie zmienił stanu posiadanych nieruchomości. Cały czas ma dom o powierzchni 187,1 m kw. wyceniany na 800 tys. zł, a także działkę o powierzchni 750 m kw. wycenianą na 450 tys. zł. W obu przypadkach minister jest współwłaścicielem i ma prawa do jednej trzeciej każdej z nieruchomości. Co ciekawe, czołowy polityk partii od kilku lat nie podnosi wartości swoich nieruchomości, tylko od dawna wyceniana jest na takie same kwoty.

Jakie są zarobki Jacka Sasina? Według oświadczenia majątkowego polityka od początku roku do początku września zarobił: ok. 191,2 tys. zł brutto – pensja z Kancelarii Premiera, a także ok. 34 tys. zł brutto – dieta poselska (z tego ok. 7 tys. zł było opodatkowane, a pozostała część – nieopodatkowana);ok. 35,5 tys. zł – pensja z Ministerstwa Aktywów Państwowych.

