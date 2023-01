Tak zmieniał się Jacek Sasin! Od urzędnika do wicepremiera [ZDJĘCIA]

Ekspert: W lutym i marcu inflacja może wzrosnąć do nawet 20 proc.

Mało który polityk budzi tak skrajne emocje jak Jacek Sasin. Jego obecność na polskiej scenie politycznej stale budzi kontrowersje - zaczynając od afery związanej z "kopertowymi wyborami", które choć opłacone nigdy nie doszły do skutku, przez brak jakichkolwiek konsekwencji, po przyznaną niedawni nagrodę Poczty Polskiej. Jednak mało kto wie jak wyglądał przebieg jego kariery? Jakie stanowiska piastował Jacek Sasin zanim został ministrem aktywów państwowych?

Wykształcenie

Jacek Sasin jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskał na Wydziale Historycznym UW. Ukończył także studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Początki kariery

Karierę zawodową zaczynał w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W latach 1998 – 2004 pracował w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kierując Departamentem Orzecznictwa. Był kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu m.st. Warszawy, a następnie zastępcą burmistrza warszawskiej dzielnicy Śródmieście. W styczniu 2006 roku objął urząd I wicewojewody, a w lutym 2007 roku wojewody mazowieckiego.

Kariera polityczna - przebieg

W przedterminowych wyborach w 2007 bez powodzenia kandydował do parlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 29 listopada 2007 odwołano go ze stanowiska wojewody, od 12 grudnia 2007 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 26 listopada 2009 został zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta RP. 6 lipca 2010 na własny wniosek został odwołany z tego stanowiska. W wyborach samorządowych w 2010 został radnym sejmiku województwa mazowieckiego z ramienia PiS. Powołano go również na burmistrza dzielnicy Pragi-Północ, ostatecznie nie objął tej funkcji.

W 2011 został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w okręgu podwarszawskim i uzyskał mandat poselski, otrzymując 29 134 głosy. W 2014 był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych 2014 na urząd prezydenta Warszawy, przegrywając w drugiej turze głosowania z Hanną Gronkiewicz-Waltz.

W 2015 z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję (dostał 43 250 głosów).

9 stycznia 2018 został powołany na stanowiska sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego Komitetu Stałego Rady Ministrów. 4 czerwca 2019 powołany na urząd wiceprezesa Rady Ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego, krótko pełnił również stanowisko sekretarza Rady Ministrów.

W wyborach w 2019 był liderem listy PiS w okręgu chełmskim. Ponownie uzyskał mandat poselski, otrzymując 91 241 głosów. 15 listopada 2019 został powołany na urzędy wicepremiera oraz ministra aktywów państwowych w drugim gabinecie dotychczasowego premiera.

Kontrowersje

W maju 2021 Najwyższa Izba Kontroli złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez Jacka Sasina w związku z przygotowaniami do przeprowadzenia pierwszych wyborów prezydenckich w 2020 z wykorzystaniem głosowania korespondencyjnego; prokurator w tym samym roku odmówił wszczęcia postępowania.

