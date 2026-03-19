Zakład Ubezpieczeń Społecznych odsłania karty i pokazuje konkretne wyliczenia trzynastej emerytury na 2026 r. Dla milionów seniorów to kluczowa informacja, bo pieniądze trafią do nich już w kwietniu razem z podstawowym świadczeniem. Jedno jest pewne – trzynastka będzie wyższa niż rok temu, ale nie wszyscy dostaną dokładnie tyle samo „na rękę”.

Trzynasta emerytura 2026. Ile wyniesie świadczenie?

Trzynasta emerytura w 2026 roku jest równa minimalnej emeryturze brutto, która po waloryzacji wynosi 1 978 zł 49 gr. Jednak kwota netto, czyli to, co faktycznie trafia do portfela seniora, zależy od wysokości podstawowego świadczenia. ZUS jasno pokazuje, że osoby z niższymi emeryturami mogą liczyć na relatywnie wyższe wypłaty „na rękę”.

Nawet 1800 zł na rękę. Kto dostanie najwięcej?

Z wyliczeń wynika, że przy bardzo niskiej emeryturze, na przykład w wysokości 300 zł brutto, trzynastka może wynieść nawet około 1 800 zł na rękę. W przypadku minimalnej emerytury senior otrzyma około 1 625 zł netto. Natomiast osoby pobierające wyższe świadczenia, od około 2 500 zł brutto wzwyż, dostaną już standardową kwotę – około 1 563 zł na rękę.

Dlaczego kwoty się różnią? ZUS tłumaczy zasady

Różnice wynikają z zasad opodatkowania i potrąceń, które w praktyce premiują osoby z niższymi dochodami. To oznacza, że choć sama trzynastka formalnie jest taka sama dla wszystkich, jej realna wartość może się wyraźnie różnić.

Kiedy wypłaty trzynastek? Ważny termin dla seniorów

Wypłaty ruszą tradycyjnie w kwietniu 2026 roku i nie trzeba składać żadnych wniosków. ZUS przekaże pieniądze automatycznie, razem z emeryturą lub rentą. Prawo do świadczenia mają wszystkie osoby, które na dzień wypłaty mają przyznane świadczenie długoterminowe, w tym emeryturę lub rentę.

Prosty sposób na wyższą trzynastkę

Warto też pamiętać, że istnieje prosty sposób, by otrzymać wyższą kwotę „na rękę”. Kluczowe znaczenie ma wysokość podstawowego świadczenia – im niższa emerytura, tym mniej potrąceń i w efekcie wyższa trzynastka netto. To mechanizm, który szczególnie korzystnie działa dla osób z najniższymi dochodami.

Trzynastka realnym wsparciem dla seniorów

Dla wielu seniorów trzynastka to realne wsparcie domowego budżetu. W czasach rosnących kosztów życia dodatkowa emerytura często pozwala pokryć rachunki, leki czy codzienne wydatki. Nic więc dziwnego, że temat budzi ogromne zainteresowanie – zwłaszcza gdy pojawiają się konkretne liczby.

W 2026 roku trzynasta emerytura ponownie trafi do wszystkich uprawnionych, ale jak pokazują wyliczenia ZUS, ostateczna kwota może zaskoczyć. I to zarówno pozytywnie, jak i mniej optymistycznie – w zależności od wysokości świadczenia podstawowego.

