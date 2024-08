Inflacja się rozpędza. O ile jeszcze wzrosną ceny?

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Inflacja w Polsce

W piątek 30 sierpnia 2024 roku po godzinie 10 Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji w sierpniu. „Inflacja w sierpniu nieznacznie wzrośnie do 4,3 proc. wobec 4,2 proc. odnotowanych w lipcu” – powiedział PAP ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor. W lipcu inflacja wzrosła do 4,2 proc. z 2,6 proc. w czerwcu ze względu na częściowe odmrożenie cen energii i gazu, wynikające z wycofania niektórych form wsparcia konsumentów.

„Największy szok, związany z odmrożeniem cen energii, głównie prądu i gazu, znalazł przełożenie na ceny już w lipcu. W sierpniu można oczekiwać stopniowych podwyżek cen ciepła, bo w tym przypadku również doszło do odmrożenia cen maksymalnych. Ale ponieważ ceny te nie są ustalane na poziomie centralnym, więc ich podwyżki będą bardziej rozłożone w czasie, a poza tym w ogólnym ujęciu nie mają one istotnego przełożenia na inflację” – ocenił ekonomista PKO BP.

Ekspert dodał, że w sierpniu doszło także do niewielkiego spadku cen żywności w stosunku do lipca, choć w ujęciu rocznym „dynamika wzrostu cen żywności mogła przyspieszyć”. Ekspert podkreślił: „Sądzimy, że do końca roku inflacja pozostanie w przedziale miedzy 4 a 5 proc.”

Definicja inflacji

Czym w ogóle jest inflacja? Inflacja to proces trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym do inflacji jest deflacja. Zjawiskiem poprawiającym stan portfeli obywateli danego kraju jest wzrost płacy. W przypadku seniorów takie zadanie ma waloryzacja emerytur i rent. Gdyby nie waloryzacja to wielu emerytów i rencistów żyłoby na skraju ubóstwa. Im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów i rencistów.

