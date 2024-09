Inflacja w górę. Najnowsze dane GUS. Czarny scenariusz się sprawdza

Inflacja we wrześniu w Polsce

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące inflacji w Polsce. We wrześniu 2024 roku inflacja CPI wyniosła 4,9 proc. To spory wzrost w stosunku rocznym. W ujęciu miesiąc do miesiąca, ceny wzrosły o 0,1 proc. Czy to oznacza, że ponownie mamy do czynienia z rozpędzającą się drożyzną? Warto podkreślić, że tak zwany bezpieczny próg inflacji to 2,5 proc. Jeśli poziom zbliża się do 3,5 proc. wówczas sytuacja staje się niepokojąca, gdyż oznacza to, że w portfelach obywateli zostaje realnie mniej pieniędzy i podwyżki cen w sklepach, za media, usługi są odczuwalne. Tymczasem jak widać ten próg już został przekroczony i zbliżamy się do inflacji na poziomie 5 proc. A przekroczenie 5 proc. inflacji będzie oznaczało, że będą szanse na podwójną waloryzację emerytur i rent. Przypomnijmy, że rząd Tuska jeszcze przed wyborami obiecywał, że jeśli inflacja przekroczy w pierwszej połowie roku próg 5 proc., to seniorzy otrzymają dwie waloryzacje emerytur i rent w roku: jedną wiosną i drugą jesienią. Zatem jeśli wzrost cen się nie zatrzyma, to może to być scenariusz realny.

Definicja inflacji

Czym w ogóle jest inflacja? Inflacja to proces trwałego wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Zjawiskiem przeciwnym do inflacji jest deflacja. Zjawiskiem poprawiającym stan portfeli obywateli danego kraju jest wzrost płacy. W przypadku seniorów takie zadanie ma waloryzacja emerytur i rent. Gdyby nie waloryzacja to wielu emerytów i rencistów żyłoby na skraju ubóstwa. Im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji świadczeń dla seniorów i rencistów.

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.