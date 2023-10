Inflacja w Niemczech już prawie dwa razy niższa niż w Polsce. Poziom najniższy od początku wojny

Mocne hamowanie inflacji w Niemczech

Indeks cen konsumenckich (HICP), stosowany przez Eurostat, spadł do 4,3 proc. rok do roku z 6,4 proc. zanotowanych w sierpniu. To również odczyt zbieżny ze wstępnymi danymi z końca września, które wtedy zaskoczyły wyraźnie na plus (zakładano 4,5 proc.). Inflacja bazowa, czyli wskaźnik nieuwzględniający cen zmiennych i ustalanych w dużej mierze na zagranicznych rynkach (takich jak energia i żywność), spadł we wrześniu do 4,6 proc. rok do roku z 5,5 proc. – zgodnie ze wstępnymi szacunkami.

W ujęciu miesięcznym średni wzrost cen usług i towarów konsumpcyjnych, mierzony wskaźnikiem CPI, wyniósł 0,3 proc. tyle samo co w sierpniu — podał Destatis. W przypadku HICP wskaźnik spadł do 0,2 proc. z 0,4 proc. miesiąc wcześniej.

W szczytowym momencie inflacja w Niemczech wynosiła w listopadzie 2022 r. 8,8 proc. (CPI) i 11,6 proc. (HICP).

