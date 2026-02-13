Inflacja w styczniu wyniosła 2,2 proc. GUS podał najnowsze dane

GUS podał, że w styczniu 2026 roku ceny towarów i usług wzrosły o 2,2% rok do roku i 0,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Najbardziej podrożały żywność, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe oraz nośniki energii, natomiast potaniał transport.

Analitycy byli zaskoczeni wyższym odczytem inflacji, spodziewali się niższego wzrostu cen.

Inflacja po raz siódmy z rzędu mieści się w celu NBP, co może otworzyć drogę do obniżek stóp procentowych.

Inflacja w górę

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2026 r. wzrosły rok do roku o 2,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,6 proc. - podał we wstępnych danych Główny Urząd Statystyczny. Ankietowani przez PAP Biznes analitycy oczekiwali wzrostu cen w styczniu o 1,9 proc. rdr i wzrostu o 0,6 proc. mdm.

Drożeje żywność i energia, tanieje transport

W kategorii żywność i napoje bezalkoholowe ceny wzrosły o 2,4 proc. rok do roku, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe o 7 proc. Kategoria mieszkanie wzrosła o 2,9% r/r oraz aż o 1,3% m/m. W szczególności zwraca uwagę segment energii — nośniki energii (w tym energia elektryczna, gaz i inne paliwa ) podrożały o 3,4% r/r i 1,9% m/m.

W kategorii transport ceny spadły o 5,9 proc., a same paliwa potaniały o 7,1 proc. To kontynuacja tendencji widocznej pod koniec 2025 roku, kiedy transport wyraźnie obniżał wskaźnik inflacji.

Analitycy zaskoczeni

Analitycy spodziewali się głębszego spadku - niektórzy oczekiwali wzrostu cen w styczniu o 1,7 proc. rdr i wzrostu o 0,6 proc. mdm. r/r. Jednym z powodów zaskoczenia w górę były silniejsze od oczekiwań wzrosty cen żywności oraz nośników energii.

- Tym razem inflacja zaskoczyła negatywnie. Pomimo spadku dynamiki cen w ujęciu rocznym, jej odczyt w styczniu uplasował się powyżej oczekiwań ekonomistów, sygnalizując, że proces wygaszania presji cenowej pozostaje mniej płynny, niż zakładano. Według wstępnych danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w styczniu o 2,2% r/r, wobec 2,4% r/r w grudniu 2025 r., natomiast w ujęciu miesięcznym inflacja przyspieszyła do 0,6% m/m po stabilizacji cen w grudniu - ocenia Łukasz Śliwka, Zarządzający Funduszami VIG/C-QUADRAT TFI.

Inflacja w celu NBP

Po raz siódmy z rzędu inflacja znalazła się w celu Narodowego Banku Polski, który,wynosi 2,5 proc. +/- 1 pkt proc. To otwiera drogę do wznowienia obniżek stóp procentowych już na marcowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

- "W ujęciu ogólnym inflacja znajduje się obecnie blisko środka celu NBP. W przeciwieństwie do sytuacji z początku 2025 r. — kiedy roczna dynamika cen wynosiła 5,3% r/r i wyraźnie przekraczała górne pasmo odchyleń — obecny obraz inflacji jest znacznie bardziej stabilny. Jednocześnie struktura styczniowego odczytu wskazuje, że proces dezinflacji może być nierównomierny, a wzrost kosztów użytkowania mieszkania stanowi pewną barierę dla szybszego spadku wskaźnika CPI w kolejnych miesiącach". - wskazuje Łukasz Śliwka

Według wstępnych danych, w styczniu 2026 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły r/r o 2,2% (wskaźnik cen 102,2). W stosunku do grudnia 2025 r. wzrosły o 0,6% (wskaźnik cen 100,6)Dane ostateczne za styczeń i luty zostaną ogłoszone 13 marca br.🔗https://t.co/YhW3k1m7iJ pic.twitter.com/V0PpCp4ZJL— GUS (@GUS_STAT) February 13, 2026

PTNW - Modzelewski