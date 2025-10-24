Inflacja CPI we wrześniu wyniosła 3% rocznie, co jest wzrostem, ale niższym niż prognozowano, a Biały Dom jest optymistyczny co do jej dalszego spadku.

Mimo wzrostu inflacji, Rezerwa Federalna może obniżyć stopy procentowe ze względu na sygnały spowolnienia gospodarczego.

Ceny energii są głównym czynnikiem napędzającym inflację, wbrew twierdzeniom Donalda Trumpa o jej „śmierci”.

Decyzje Fed, balansujące między inflacją a spowolnieniem gospodarczym, będą kluczowe dla przyszłości amerykańskiej gospodarki i rynków globalnych.

Wzrost CPI, ale poniżej oczekiwań

Z opublikowanych w piątek danych Biura Statystyk Pracy (BLS) wynika, że główny wskaźnik wzrostu cen konsumpcyjnych CPI wzrósł we wrześniu o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca, a w ujęciu rocznym wyniósł 3 proc. Mimo że jest to wzrost, warto podkreślić, że okazał się on nieco niższy od prognoz rynkowych. Ankietowani przez CNBC i „Wall Street Journal” eksperci spodziewali się 12-miesięcznej inflacji na poziomie 3,1 proc.

Według raportu BLS – którego publikacja opóźniła się o ponad tydzień z powodu shutdownu – ceny wszystkich towarów wzrosły w ciągu miesiąca średnio o 0,3 proc., a tzw. bazowa inflacja (czyli inflacja nieuwzględniająca cen energii i żywności) – o 0,2 proc. W obydwu przypadkach roczna stopa zmian to 3 proc., co oznacza wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do sierpnia.

Optymizm Białego Domu

Mimo że odczyt CPI jest najwyższy od stycznia, a wskaźnik ten konsekwentnie rośnie od kwietnia, Biały Dom zareagował na najnowsze dane z zadowoleniem. Kevin Hassett, dyrektor Narodowej Rady Ekonomicznej w Białym Domu, określił wrześniowe liczby jako „fantastyczne”. Hassett tłumaczył ten optymizm twierdzeniem, że dane są zawyżone z powodu zamknięcia we wrześniu jednej z rafinerii w Indianie, co miało przełożyć się na wzrost cen benzyny. Wyraził również przekonanie, że w kolejnym miesiącu tempo wzrostu cen spadnie.

Publikacja raportu BLS zbiega się w czasie z zbliżającym się posiedzeniem komitetu Rezerwy Federalnej, które ma zdecydować o ewentualnych dalszych cięciach stóp procentowych. Ekonomiści cytowani przez „Washington Post” przewidują, że pomimo rosnącej inflacji, która przekracza wyznaczony przez Fed cel 2 proc., bank centralny może zdecydować się na dwukrotną obniżkę stóp w tym roku. Powodem takiej decyzji mają być sygnały spowolnienia gospodarczego.

Inflacja a polityka Trumpa

Donald Trump wielokrotnie w ostatnich tygodniach deklarował, że dzięki jego polityce inflacja jest „martwa”, a ceny energii gwałtownie spadają. Jednak raport BLS wskazuje na ceny energii jako główny czynnik napędzający inflację.

Niemniej jednak, jak zauważa „Washington Post”, wprowadzone przez Trumpa cła nie przełożyły się dotąd na wzrost cen w tak dużym stopniu, jak przewidywała większość ekspertów. Część członków Fed uważa również, że wzrost inflacji spowodowany cłami będzie miał charakter jednorazowy.

Kluczowe będzie teraz obserwowanie dalszego rozwoju sytuacji i reakcji Rezerwy Federalnej, która będzie musiała uwzględnić zarówno rosnącą inflację, jak i sygnały spowolnienia gospodarczego przy podejmowaniu decyzji dotyczących polityki monetarnej. Decyzje Fed będą miały istotny wpływ na przyszłą kondycję amerykańskiej gospodarki i globalne rynki finansowe.

