Eksperci Banku BNP Paribas prognozują, że w 2026 roku ceny żywności zaczną się stabilizować, a w niektórych kategoriach, jak drób, jaja czy jabłka, spodziewane są obniżki.

Spadki cen drobiu (po odbudowie stad) oraz jaj (o 2-5% r/r) są przewidywane, a ceny wołowiny mają się ustabilizować.

W 2026 roku ceny warzyw mogą być niższe o 10-15%, a soków (jabłkowego i pomarańczowego) o 5-20% ze względu na spadki cen koncentratów.

Mimo spadku cen cukru i kakao, ceny słodyczy pozostaną stabilne, a w przypadku pieczywa, pomimo niższych cen zbóż, spodziewane jest jedynie zahamowanie wzrostów, nie obniżki.

Koniec drożyzny w 2026? Eksperci prognozują spadki cen żywności

Wiele wskazuje na to, że w 2026 roku konsumenci mogą odetchnąć z ulgą. Prognozy Banku BNP Paribas sugerują, że po okresie gwałtownych wzrostów cen żywności, sytuacja na rynku zacznie się stabilizować. W niektórych kategoriach możemy nawet spodziewać się obniżek. Co dokładnie potanieje i dlaczego? Czy nie grozi nam gigantyczna drożyzna w Polsce w 2026 roku?

Analitycy podkreślają, że rynek produktów rolnych charakteryzuje się dużą dynamiką. W 2026 roku, oprócz tradycyjnych czynników, takich jak warunki pogodowe i sytuacja sanitarna, na ceny surowców na światowych giełdach, a co za tym idzie – na wydatki konsumentów w sklepach, nadal istotny wpływ będzie miała sytuacja geopolityczna.

Spadki cen drobiu i jaj?

Dobre wieści czekają na konsumentów drobiu i jaj. Po problemach zdrowotnych stad, rynek wchodzi w fazę odbudowy. Prognozuje się, że ceny jaj w 2026 roku mogą spaść o około 2–5 proc. r/r, a ceny drobiu mają odwrócić wcześniejszy trend wzrostowy. Stabilizacja cen ma dotknąć również rynek wołowiny.

W przypadku wieprzowiny, analitycy przewidują utrzymanie relatywnie niskich cen w pierwszej połowie roku i wzrost w drugiej. Ostatecznie, średnioroczny wzrost cen ma wynieść 3–7 proc. r/r. Należy jednak pamiętać o ryzyku związanym z potencjalnym pojawieniem się wirusa ASF w Hiszpanii, co mogłoby doprowadzić do ograniczeń w eksporcie i zwiększyć nadpodaż w UE, a tym samym ograniczyć wzrost cen.

Owoce i warzywa – co potanieje, a co podrożeje?

Na rynku owoców, pomimo spodziewanych wyższych zbiorów w 2025 roku, ceny większości gatunków mają pozostać na wysokim poziomie ze względu na rosnący popyt. Wyjątkiem mają być jabłka, których ceny mogą spaść o 5–15 proc. r/r. Z kolei ceny warzyw w pierwszej połowie 2026 roku powinny być niższe o 10–15 proc., głównie dzięki większej podaży po tegorocznych zbiorach.

BNP Paribas prognozuje wzrost cen cytrusów o około 5–13 proc. r/r z powodu słabszych zbiorów w Hiszpanii. Tańsze mogą być natomiast soki. Ceny soku jabłkowego mogą spaść o 5–9 proc., a soku pomarańczowego nawet o 10–20 proc., co jest efektem wyraźnych spadków cen koncentratu na rynkach globalnych.

Słodycze bez większych zmian?

Miłośnicy słodkości mogą spać spokojnie. Analitycy nie spodziewają się istotnych podwyżek cen słodyczy. Zwracają uwagę na znaczące spadki cenowe ich głównych składników, czyli cukru i kakao. To powinno sprzyjać utrzymaniu cen na poziomach z 2025 roku, a nawet stwarzać potencjał do obniżek w detalu o 10–15 proc., w zależności od popytu.

Na rynku zbóż utrzymują się spadki cen surowca, ale nie przełożą się one na wyraźne obniżki cen pieczywa. W 2026 roku możliwe jest jedynie zahamowanie wzrostów cen chleba. Z kolei ceny oleju rzepakowego mogą spaść średnio o 2–4 proc. r/r, pomimo krótkoterminowych wahań związanych z sytuacją na rynku soi.

Nabiał – stabilizacja i spadki

W segmencie nabiału analitycy wskazują na stabilizację cen mleka oraz spadki cen przetworów. Ceny masła w 2026 roku mogą być nawet o ponad 10 proc. niższe r/r, czemu sprzyja rosnąca podaż mleka w UE, USA i Nowej Zelandii oraz wysoka krajowa produkcja.

Podsumowując, prognozy na 2026 rok rysują się obiecująco dla konsumentów. Spadki cen niektórych produktów żywnościowych mogą złagodzić skutki inflacji i poprawić sytuację finansową wielu gospodarstw domowych. Należy jednak pamiętać, że rynek jest dynamiczny i na ostateczne ceny wpłynie wiele czynników, w tym sytuacja geopolityczna i warunki pogodowe.

