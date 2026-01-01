Polski rynek suplementów diety osiągnął wartość 6,9 mld zł, a do 2028 roku przekroczy 10 mld zł

W styczniu frekwencja w klubach fitness wzrasta średnio o 20 proc., ale większość klientów odpada już pod koniec miesiąca

Przeciętny Polak wydaje rocznie ponad 200 zł na suplementy wspomagające odchudzanie i zdrowie

75 proc. Polaków regularnie kupuje suplementy diety, a branża rozwija się w tempie 10-12 proc. rocznie

Siłownie liczą na styczniowy szał

Styczeń to dla branży fitness prawdziwy wysyp nowych klientów, którzy w ramach postanowień noworocznych zapełniają grafiki. Według najnowszych analiz firmy dataplace.ai, frekwencja w siłowniach wzrasta w tym miesiącu średnio o 20 proc. Sale fitness pękają w szwach, a kolejki do sprzętu wydłużają się.

Problem w tym, że ten boom jest krótkotrwały. Jak przyznają menadżerowie klubów, większość osób odpada już pod koniec stycznia. Kiedyś ludzie wytrzymywali do marca, teraz entuzjazm gaśnie znacznie szybciej.

Co ciekawe, październik przynosi jeszcze większy wzrost – aż 30 proc. To efekt powrotu do rutyny po wakacjach i krótkiego dnia, który skłania do ćwiczeń pod dachem. Siłownie doskonale znają te cykle i dostosowują do nich oferty oraz promocje.

Suplementy diety na fali wzrostu

Rynek suplementów diety to prawdziwa kopalnia złota. W 2022 roku osiągnął wartość 6,9 mld zł, a prognozy są jeszcze lepsze – w 2028 roku przekroczy 10 mld zł.

Na samych suplementach wspomagających odchudzanie Polacy wydali w 2023 roku ponad 600 mln zł. To tylko niewielka część całego rynku, który obejmuje preparaty witaminowe, minerały i odżywki dla sportowców.

Aż 75 proc. Polaków regularnie sięga po suplementy diety. Przeciętny konsument wydaje rocznie ponad 200 zł na te produkty. Styczeń i jesień to szczytowe okresy sprzedaży – wtedy ludzie najbardziej myślą o zdrowiu.

Branża rozwija się w zawrotnym tempie. Od 2009 roku liczba producentów suplementów wzrosła o 61 proc. Obecnie w Polsce działa ponad 1,5 tys. firm produkujących te preparaty.

Firmy odchudzające na celowniku

Globalny rynek produktów i usług odchudzających przekroczył już 100 mld dolarów. Polska nie pozostaje w tyle. Kliniki odchudzania, diety pudełkowe i specjalistyczne programy żywieniowe przeżywają rozkwit.

Szczególnie popularność zyskały w ostatnich latach diety personalizowane. Jeszcze kilka lat temu modne były genetyczne testy odchudzania za 2-3 tys. zł. Dziś w cenę poszły aplikacje mobilne i catering dietetyczny.

Wydawnictwa stawiają na motywację

Polski rynek książki w cenach detalicznych osiąga wartość blisko 4 mld zł rocznie. Przychody wydawców ze sprzedaży wyniosły w 2022 roku 3,06 mld zł. Książki o rozwoju osobistym i motywacji stanowią jedną z najlepiej sprzedających się kategorii.

Styczeń tradycyjnie przynosi wzrost zainteresowania poradnikami. Ludzie szukają inspiracji do zmian i metod na wytrwanie w postanowieniach. Bestsellery z tej kategorii sprzedają się w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy.

Rynek ciągle się rozwija. W Polsce wydaje się rocznie około 33-35 tys. tytułów książkowych. Poradniki motywacyjne to stabilna i dochodowa nisza, na której wydawnictwa budują stałe przychody.

Psychologia postanowień na sprzedaż

Dlaczego tak łatwo dajemy się wciągnąć w ten mechanizm? Psychologowie mówią o efekcie świeżego startu. Początek roku działa jak symboliczny reset, w którym wierzymy w nową wersję siebie.

Firmy doskonale to rozumieją. Kampanie reklamowe w grudniu i styczniu bombardują nas hasłami o zmianie, metamorfozie i nowym początku. Marketing wykorzystuje naszą naturalną potrzebę rozwoju.

Problem w tym, że 48 proc. osób nie utrzymuje postanowień z powodu braku dyscypliny. Kolejne 32 proc. traci motywację w dłuższej perspektywie. Ale to nie przeszkadza biznesowi – bo za rok znów zaczniemy od nowa. Biznes upadłby, gdybyśmy byli wytrwali...

Aż 14 proc. badanych odpuszcza postanowienia już w styczniu. To najgorszy miesiąc pod względem wytrwałości. Marzec i kwiecień to kolejne okresy masowych rezygnacji.

Kto naprawdę wygrywa?

Na postanowieniach noworocznych zarabiają przede wszystkim duże firmy. Najwięksi producenci suplementów kontrolują około 80 proc. rynku. Sieci fitness mają stabilną przewagę nad małymi klubami.

Branża doskonale wie, że większość klientów nie wytrwa. Ale liczą się przychody ze stycznia i lutego. Nawet jeśli ktoś zrezygnuje po miesiącu, często zostaje na karcie rozliczeniowej jeszcze kilka miesięcy.

To biznes oparty na nadziei i determinacji ludzi do zmiany. I choć statystyki są bezlitosne, firmy mogą liczyć na to, że za rok cykl zacznie się od nowa. Styczniowy boom to dla nich pewnik w kalendarzu.

