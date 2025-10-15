Inflacja CPI we wrześniu 2025 r. utrzymała się na poziomie 2,9% rok do roku, potwierdzając wstępne szacunki GUS.

Wzrost cen usług (5,8% r/r) był znacznie wyższy niż towarów (1,9% r/r), mimo spadku cen usług w ujęciu miesięcznym.

Analitycy spodziewali się wyższej inflacji (3,0% r/r), co oznacza, że faktyczny wynik jest niższy od prognoz.

Największy spadek cen odnotowano w kategorii sprzętu telekomunikacyjnego, który potaniał aż o 19,2% rok do roku

Ile wyniosła inflacja we wrześniu 2025?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował w środę ostateczny odczyt wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za wrzesień 2025 roku. Dane te potwierdziły wcześniejsze, szybkie szacunki urzędu. Oznacza to, że dynamika wzrostu cen utrzymała się na poziomie z poprzedniego miesiąca, czyli z sierpnia.

Główny Urząd Statystyczny w środę podał, że inflacja CPI we wrześniu wyniosła 2,9 proc. rok do roku, co jest wynikiem niższym od prognoz analityków. Eksperci rynkowi spodziewali się bowiem odczytu na poziomie 3,0 proc. Stabilizacja wskaźnika na poziomie 2,9 proc. oznacza, że w ujęciu miesiąc do miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych nie zmieniły się. Inflacja za pierwsze trzy kwartały 2025 roku, mierzona w skali rocznej, wyniosła 2,9% w sierpniu, 3,1% w lipcu i 1,4% w pierwszym kwartale w stosunku do czwartego kwartału 2024 roku (wzrost o 1,4% kwartał do kwartału).

Ceny towarów i usług – co drożeje wolniej?

Analizując szczegółowe dane GUS, można zauważyć wyraźną różnicę w dynamice cen pomiędzy towarami a usługami. Choć ogólny wskaźnik inflacji pozostaje stabilny, to właśnie usługi wciąż odpowiadają za jego podbijanie. Wzrost cen w tej kategorii jest znacznie szybszy niż w przypadku towarów.

Ceny usług wzrosły rok do roku aż o 5,8 proc., podczas gdy inflacja towarów zatrzymała się na poziomie 1,9 proc. w ujęciu rocznym. W porównaniu z sierpniem ceny usług odnotowały jednak niewielki spadek o 0,2 proc., natomiast towary nieznacznie podrożały o 0,1 proc. To pokazuje, że presja inflacyjna w sektorze usługowym wciąż jest silna, mimo chwilowego, miesięcznego wyhamowania.

Co potaniało najbardziej we wrześniu? Zaskakujący lider spadków

Szczegółowy raport GUS rzuca światło na konkretne kategorie, które miały największy wpływ na ostateczny wskaźnik cen towarów i usług. We wrześniu odnotowano wzrosty cen m.in. w telekomunikacji, gdzie usługi podrożały o 6,6 proc. rok do roku. Droższe były również usługi bankowe i finansowe, ze wzrostem o 2,5 proc. w skali roku. Ciekawie prezentuje się sytuacja w turystyce – choć wyjazdy zagraniczne były o 5,0 proc. droższe niż rok temu, to w ujęciu miesięcznym ich ceny spadły aż o 4,9 proc., co jest typowym zjawiskiem po sezonie wakacyjnym.

Jednak to nie turystyka jest liderem obniżek. Najbardziej spektakularną obniżkę odnotowano w kategorii sprzętu telekomunikacyjnego, gdzie według danych GUS ceny we wrześniu spadły o 19,2 proc. rok do roku. W skali miesiąca spadek ten wyniósł 1,8 proc. Tak głęboka obniżka cen w tej jednej kategorii miała istotny wpływ na wyhamowanie ogólnego wskaźnika inflacji.

Inflacja spada. Co ze stopami procentowymi?

Według ekonomistów ING Bank Śląski, w gospodarce rysuje się wyraźny trend dezinflacyjny, a tym samym w najbliższych miesiącach inflacja CPI powinna pozostać w przedziale 2,5-3,0%r/r, czyli blisko celu NBP na poziomie 2,5% (+/- 1 pkt. proc.). Początek 2026 przyniesie podwyżkę stawek akcyzy na alkohol i tytoń oraz podniesienie opłaty cukrowej.

-Z drugiej strony, prawdopodobnie obniżone zostaną taryfy na energię elektryczną, chociaż możliwy jest wzrost opłat dystrybucyjnych. Uważamy, że w przyszłym roku inflacja będzie blisko celu NBP, co oznacza, że wciąż jest przestrzeń do obniżek stóp procentowych -czytamy w analizie banku. Ekonomiści oceniają, że publikacje danych makroekonomicznych w najbliższych tygodniach oraz kształt listopadowej projekcji inflacyjnej mogą sprawić, że Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecyduje się na kolejną obniżkę stóp już w listopadzie.

-Chociaż nie można wykluczyć takiej decyzji, spodziewamy się, że w tym roku Rada utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie w celu oceny wpływu dotychczasowych obniżek na perspektywy inflacji, zaś „cykl dostosowań” będzie kontynuowała w 2026 roku - czytamy w analizie.

Kategoria Wrzesień Sierpień r/r m/m r/r m/m Inflacja ogółem 2,9 0,0 2,9 0,0 Inflacja towarów 1,9 0,1 1,7 -0,3 Inflacja usług 5,8 -0,2 6,0 0,7 Żywność i napoje bezalkoholowe 4,2 -0,4 4,9 -0,1 Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe 6,8 0,5 6,6 0,4 Odzież i obuwie -0,8 2,7 -1,5 -1,5 Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii 4,1 0,3 4,2 0,2 Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego -0,9 0,3 -1,1 -0,6 Zdrowie 4,8 0,4 4,8 0,3 Transport -3,8 -1,3 -5,4 -0,4 Łączność 5,4 0,4 5,9 1,4 Rekreacja i kultura 2,5 -1,1 2,9 0,0 Edukacja 6,8 2,6 8,6 0,1 Restauracje i hotele 5,4 0,3 5,7 0,3 Inne towary i usługi 2,0 0,5 1,0 -0,2