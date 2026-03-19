Inflacja jeszcze niedawno była jednym z największych zmartwień polskiej gospodarki. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jest znacznie spokojniej. Z najnowszych danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w lutym 2026 r. tempo wzrostu cen było wyraźnie niższe niż rok wcześniej. Inflacja jest obecnie na poziomie, który ekonomiści uznają za korzystny dla stabilnego rozwoju gospodarki. Co więcej, wskaźnik CPI spadł do najniższego poziomu od blisko dwóch lat i wyniósł 2,1 proc., licząc rok do roku. O tyle średnio wzrósł poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z lutym 2025 r.

Dla wielu osób oznacza to spokojniejszy oddech po trudnym okresie drożyzny. Warto jednak pamiętać, że inflacja nie jest tylko statystyką w raportach ekonomicznych. To zjawisko, które bezpośrednio wpływa na codzienne życie – począwszy od cen w sklepach aż po wysokość rat kredytów hipotecznych i gotówkowych.

Wysoka inflacja powoduje spadek siły nabywczej pieniądza

Inflacja oznacza trwały wzrost cen w gospodarce, który powoduje spadek siły nabywczej pieniądza. Mówiąc prościej – za te same pieniądze można kupić mniej niż wcześniej. Skutki tego procesu widać niemal na każdym kroku: w sklepie przy kasie, opłatach na rachunkach za energię elektryczną czy w wysokości miesięcznych zobowiązań wobec banków.

Najbardziej dotkliwy dla gospodarstw domowych jest właśnie wzrost kosztów życia. Oszczędności tracą realną wartość, a przy wysokiej inflacji bank centralny reaguje zazwyczaj podwyżką stóp procentowych. To z kolei przekłada się na wyższe raty kredytów. W takiej sytuacji banki zaostrzają kryteria udzielania finansowania, a wiele osób odkłada decyzję o zakupie mieszkania z powodu spadającej zdolności kredytowej.

Wzrost inflacji znacząco wpływa na raty kredytu hipotecznego

Mechanizm jest stosunkowo prosty. Gdy inflacja rośnie, bank centralny podnosi stopy procentowe, aby ograniczyć wzrost cen. Wyższe stopy oznaczają jednak droższy pieniądz.

Jak wskazują analitycy serwisu Expander, podwyżki stóp automatycznie zwiększają wartość wskaźnika WIBOR, który jest podstawą oprocentowania większości kredytów hipotecznych ze zmienną stopą procentową. W efekcie rośnie koszt obsługi zadłużenia, a miesięczne raty kredytu mogą wzrosnąć nawet o kilkaset złotych.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się z dwóch elementów: marży banku oraz stawki bazowej, najczęściej właśnie WIBOR. Gdy inflacja jest wysoka, a stopy procentowe idą w górę, ten drugi składnik szybko rośnie. To powoduje gwałtowne zwiększenie rat kredytów ze zmiennym oprocentowaniem i jednocześnie obniża zdolność kredytową osób planujących zakup mieszkania.

W takiej sytuacji część ekspertów radzi rozważyć kredyt o stałym oprocentowaniu lub wcześniejszą nadpłatę zobowiązania, aby zmniejszyć całkowity koszt zadłużenia.

W co inwestować, gdy inflacja jest wysoka? Jest alternatywa

W teorii inflacja może działać na korzyść dłużników, bo z czasem realna wartość zadłużenia spada. W praktyce jednak wyższe stopy procentowe często niwelują tę korzyść, podnosząc miesięczne raty.

Eksperci Expandera zwracają uwagę, że przy wysokiej inflacji banki znacznie dokładniej sprawdzają zdolność kredytową klientów. Oznacza to, że uzyskanie nowego finansowania staje się trudniejsze, a część osób musi zrezygnować z planowanych inwestycji czy zakupu mieszkania. Jeśli jednocześnie wynagrodzenia nie rosną w tempie inflacji, a domowy budżet zaczyna być coraz bardziej napięty.

Dlatego w okresie wysokiej inflacji warto dokładnie przyjrzeć się swoim finansom. Co można zrobić? Rozsądnym rozwiązaniem może być nadpłacanie kredytu, inwestowanie części oszczędności w aktywa lepiej chroniące przed utratą wartości pieniądza czy wybór kredytu o stałym oprocentowaniu.

Jedno jest pewne – inflacja potrafi całkowicie zmienić zasady gry na rynku kredytowym. W takich warunkach kluczowe staje się świadome zarządzanie domowym budżetem i regularne porównywanie ofert banków. Nawet niewielka różnica w oprocentowaniu może bowiem oznaczać tysiące złotych oszczędności w całym okresie spłaty kredytu.