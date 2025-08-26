Co czwarty student żołnierz przerywał naukę po pierwszym roku, nie zwracając ponad 70 tys. zł wynagrodzenia

MON "uszczelnił" system prawny, aby zapobiec powtarzaniu pierwszego roku studiów na koszt państwa

W ostatnim roku akademickim odsetek rezygnujących spadł z 25 proc. do zaledwie 10 proc.

Studenci wojskowych uczelni otrzymują pełne wsparcie finansowe - bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i wyposażenie

Lukratywny system studiów wojskowych przyciągał oszustów

Wynagrodzenie 6300 zł miesięcznie za studiowanie na pierwszym roku wojskowych uczelni okazało się magnesem nie tylko dla przyszłych oficerów, ale także dla osób szukających łatwego zarobku. System wprowadzony w 2022 roku w ramach ustawy o obronie ojczyzny miał zachęcić młodych Polaków do kariery wojskowej, jednak szybko ujawnił swoje słabości.

Jak informuje "Rzeczpospolita", studenci pierwszego roku wojskowych uczelni otrzymują wynagrodzenie równe żołnierzom zasadniczej służby wojskowej. W kolejnych latach kwoty są jeszcze wyższe - od 102 proc. do 120 proc. najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego, w zależności od roku studiów i stopnia wojskowego.

Masowe rezygnacje po pierwszym roku kosztowały budżet miliony

Nadużycia finansowe w systemie studiów wojskowych przybrały alarmujące rozmiary. W roku akademickim 2022/2023 aż 25 proc. przyjętych na pierwszy rok podchorążych przerwało studia. Rok później odsetek ten wyniósł 22 proc. Oznaczało to, że studenci otrzymywali przez rok pełne wynagrodzenie (łącznie ponad 70 tys. zł), a następnie rezygnowali z nauki bez jakichkolwiek konsekwencji finansowych.

MON wprowadza zmiany w systemie kształcenia, aby powstrzymać te praktyki. Ministerstwo przyznaje, że dotychczasowe rozwiązania umożliwiały "powtarzanie przez studentów żołnierzy nauki na pierwszym roku" - co było niczym innym jak wykorzystywaniem luki w prawie do czerpania korzyści materialnych.

Nowe przepisy ograniczają możliwość nadużyć

Zmiany w wojskowych uczelniach przyniosły już pierwsze efekty. Według najnowszych danych MON, obecnie (stan na koniec lipca 2025 r.) zaledwie 10 proc. ogólnie przyjętych na pierwszy rok studiów podchorążych nie ukończyło pierwszego roku z różnych przyczyn. To znacząca poprawa w porównaniu z poprzednimi latami.

System finansowania studentów żołnierzy został "uszczelniony" poprzez zmiany w przepisach prawnych. MON zapewnia, że nowe rozwiązania skutecznie "powstrzymują wszelkie nadużycia i nieprawidłowości" w systemie kształcenia wojskowego.

Kompleksowe wsparcie dla prawdziwych kandydatów na oficerów

Studia na wojskowych uczelniach to nie tylko atrakcyjne wynagrodzenie. Studenci otrzymują kompleksowe wsparcie - bezkosztowe zakwaterowanie, wyżywienie oraz zabezpieczenie w przedmioty zaopatrzenia wojskowego. Cały ciężar tych wydatków ponosi resort Obrony Narodowej.

Kandydaci na studentów wojskowych uczelni przechodzą 28-dniowe szkolenie podstawowe, które kończy się przysięgą i wydaniem książeczki wojskowej. Stanowi to nową formę czynnej służby wojskowej - dobrowolną zasadniczą służbę wojskową w trakcie kształcenia.

Wojskowa Akademia Techniczna jest jedną z czterech uczelni wojskowych funkcjonujących w Polsce. Nowe przepisy mają zagwarantować, że inwestycja państwa w kształcenie przyszłych oficerów będzie służyć rzeczywiście tym, którzy planują związać swoją przyszłość z armią, a nie osobom poszukującym sposobu na łatwy zarobek.

