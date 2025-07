Our Future Foundation (OFF) ogłosiła nazwiska stypendystów VI edycji Programu Mentoringowego. Wśród wyróżnionych 25 licealistów z Polski i Ukrainy znaleźli się młodzi ludzie o wyjątkowych osiągnięciach naukowych, sportowych i społecznych. Mimo różnorodnych zainteresowań, łączy ich ambitny cel: studia na prestiżowych uczelniach, takich jak Massachusetts Institute of Technology (MIT), London School of Economics (LSE), Harvard University czy University of Oxford.

Kim są stypendyści Our Future Foundation?

W gronie laureatów znalazła się m.in. Julia Maksymowicz z II Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku, która pracuje nad autorskim urządzeniem do gojenia ran. Stypendium otrzymał również Maciej Pytka z Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki, twórca aplikacji ułatwiającej komunikację z lekarzami osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Kolejnym stypendystą jest Tymon Andrzejewski, finalista Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej z I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. E. Dembowskiego w Gliwicach, który we współpracy z Politechniką Śląską prowadzi badania nad biodegradowalnymi polimerami do ekologicznych akumulatorów.

Program Mentoringowy – szansa na rozwój

Stypendyści Fundacji zostaną objęci rocznym Programem Mentoringowym, w ramach którego otrzymają wsparcie w pozyskaniu finansowania na studia. Każdy laureat będzie współpracował z co najmniej dwoma mentorami – studentami lub absolwentami najlepszych światowych uczelni. Mentorzy pomogą w wyborze kierunku i uniwersytetu, procesie aplikacji oraz przygotowaniu do studiów.

Rejs Mentoringowy i warsztaty edukacyjne

W lipcu stypendyści wezmą udział w Rejsie Mentoringowym, podczas którego przez siedem dni będą żeglować po Wielkich Jeziorach Mazurskich. W trakcie rejsu czeka ich udział w interdyscyplinarnych warsztatach edukacyjnych, które przygotują ich do rygorystycznego procesu rekrutacji i studiów za granicą. Warsztaty mają również wyposażyć podopiecznych Fundacji w umiejętności dające przewagę na rynku pracy napędzanym przez sztuczną inteligencję.

Enea partnerem strategicznym – inwestycja w przyszłość

„W Enei wierzymy, że przyszłość buduje się poprzez inwestowanie w potencjał młodego pokolenia. Dlatego z dumą wspieramy inicjatywy, które dają realne szanse rozwoju – szczególnie tam, gdzie marzenia spotykają się z determinacją i ciężką pracą. Program Mentoringowy Our Future Foundation to przykład wsparcia, które zmienia życie, otwierając przed uczniami drzwi do najlepszych uczelni świata. Jako partner strategiczny Gali, cieszymy się, że możemy być częścią tej wyjątkowej społeczności, która daje młodym ludziom siłę, by sięgać po więcej” – mówi Agnieszka Kazimierska, kierowniczka Biura Zaangażowań Społecznych w Enea SA.

Gala Stypendialna – wsparcie dla młodych talentów

W tegorocznej Gali Stypendialnej wzięli udział i nagrody wręczali m.in. prof. Marek Gzik (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki), Stefan Krajewski (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rolnictwa), Aleksandra Gajewska (Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), Konrad Gołota (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Aktywów Państwowych), Jacek Jastrzębski (Przewodniczący KNF), Marek Orzechowski (Prezes Fundacji Totalizatora Sportowego), Grzegorz Cydejko (Dyrektor Biura Relacji i Komunikacji, PZU SA), Andrzej Nowakowski (Country Manager BP Pulse w Polsce), Tomasz Korab (Prezes Eques Investment) czy prof. Grzegorz Mazurek (Rektor Akademii Leona Koźmińskiego).

Our Future Founders – konkurs dla młodych przedsiębiorców

Podczas Gali Stypendialnej wystartował również nowy projekt Fundacji – Our Future Founders, czyli konkurs dla młodych przedsiębiorców poniżej 25 roku życia, którego celem jest wyłonienie i wsparcie startupów o pozytywnym wpływie społecznym. Wśród zwycięzców konkursu znaleźli się m.in. EduChat, GeoScan i Solvemed.

Wsparcie dla innowacji i przedsiębiorczości

„Młodzi polscy przedsiębiorcy często napotykają w kraju wiele wyzwań, które niestety skutecznie utrudniają ich rozwój. Ze względu na małe wsparcie i często małe zainteresowanie jakie napotykają w Polsce decydują się oni rozwijać swoje start-upy za granicą. To wielka strata dla naszej gospodarki, której rozwój powinniśmy dziś oprzeć właśnie na innowacji i przedsiębiorczości młodych. Dlatego nasz konkurs ma wiązać founderów z Polską i pokazywać im, że mogą liczyć na wsparcie fundacji i naszych partnerów takich jak InCredibles Sebastiana Kulczyka” – tłumaczy Kamil Tomkowicz, prezes Our Future Foundation.

Our Future Foundation – budowanie kapitału ludzkiego

Our Future Foundation (OFF) to organizacja skupiająca ponad 500 studentów i absolwentów najlepszych zagranicznych uniwersytetów, która za cel stawia sobie budowanie polskiego kapitału ludzkiego w kraju i za granicą. Działania OFF opierają się m.in na programach mentoringowych, poszerzaniu horyzontów edukacyjnych, tworzeniu przestrzeni do dzielenia się wiedzą i nawiązywania relacji oraz pomocy w stawianiu pierwszych kroków karierowych. Od 2019 roku Fundacja pomogła ponad 300 podopiecznym w aplikacji i podjęciu studiów na najlepszych światowych uniwersytetach, takich jak Harvard, Cambridge, Oxford i Yale. Dotychczas Fundacja przekazała ponad 1 000 000 zł na rzecz swoich podopiecznych i ich projektów.

