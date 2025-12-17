InPost gwarantuje dostawę paczek przed Wigilią, jeśli zostaną nadane do Paczkomatu® lub PaczkoPunktu najpóźniej w poniedziałek, 22 grudnia, z godziną graniczną zależną od strefy (13:00-16:00).

Sprawdź na stronie InPost swoją strefę (A, B, C lub D) i dokładną godzinę graniczną nadania paczki, aby mieć pewność, że prezent dotrze na czas.

Gwarancja dostawy InPost dotyczy paczek krajowych; przesyłki zagraniczne mają dłuższy czas doręczenia i nie są objęte tą obietnicą.

Poczta Polska również ma swoje terminy: aby paczka dotarła do 23 grudnia, należy ją nadać najpóźniej do 21 grudnia, a w wyjątkowych przypadkach do 22 grudnia do godziny 15:00-17:00.

Gwarancja dostawy paczek InPost przed świętami

Ostatnie dni przed Bożym Narodzeniem to czas wzmożonych zakupów i wysyłek. InPost deklaruje doręczenie paczek jeszcze przed Wigilią, pod warunkiem dotrzymania określonych terminów nadania.

Gwarancja obejmuje przesyłki nadane do urządzeń Paczkomat® oraz PaczkoPunktów najpóźniej w poniedziałek, 22 grudnia, przy czym godzina graniczna zależy od strefy przypisanej do kodu pocztowego.

InPost – godziny graniczne i podział na strefy

Aby paczka dotarła do odbiorcy do wtorku, 23 grudnia, musi zostać umieszczona w Paczkomacie® w jednej z poniższych godzin:

strefa A – do godz. 16:00,strefa B – do godz. 15:00,strefa C – do godz. 14:00,strefa D – do godz. 13:00.Aktualne strefy oraz godziny odbiorów InPost publikuje na swojej stronie internetowej. Warto sprawdzić je wcześniej, ponieważ różnice regionalne mogą mieć kluczowe znaczenie.

Zakupy online z gwarancją dostawy InPost

W ramach świątecznej oferty InPost prezenty można zamówić m.in. w sklepach takich jak Amazon.pl, Decathlon, Media Expert, X-KOM.pl, eobuwie.pl, MODIVO czy RTV Euro AGD, a także w wielu innych popularnych sieciach handlowych.

Gwarancja nie obejmuje paczek nadawanych z zagranicy ani wysyłanych poza Polskę. W takich przypadkach czas doręczenia zależy od czynników logistycznych, w tym procedur celnych i transportu międzynarodowego.

Poczta Polska – do kiedy nadać paczkę na święta

Również Poczta Polska wskazała kluczowe terminy. Aby mieć pewność doręczenia do 23 grudnia, przesyłkę należy nadać najpóźniej do niedzieli, 21 grudnia. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest nadanie także w poniedziałek, 22 grudnia – do godz. 15:00 w punktach partnerskich, automatach i placówkach pocztowych oraz do godz. 17:00 u kuriera. Dotrzymanie tych terminów znacząco zwiększa szansę, że świąteczne prezenty dotrą na czas.

