InPost Pay w sklepie internetowym — jak nowoczesny checkout może wspierać sprzedaż

Jak InPost Pay upraszcza zakupy online

InPost Pay to usługa, którą możesz wdrożyć w swoim sklepie internetowym, aby uprościć klientowi ostatni etap zakupów. Na czym to polega? Klient wybiera produkty w Twoim sklepie, klika „Kup z InPost”, a następnie przenosi koszyk do aplikacji InPost Mobile.

Tam, wybiera preferowany sposób dostawy, na przykład kuriera lub Paczkomat®, a także metodę płatności. Przed finalizacją zamówienia może jeszcze uzupełnić dane do faktury albo dodać kod rabatowy. Może także wrócić do sklepu i dodać kolejne produkty, a pojawią się one równocześnie w koszyku sklepu oraz w InPost Mobile.

Twój klient kupuje szybciej i bez zbędnych formalności

Z perspektywy użytkownika duże znaczenie ma to, że nie musi za każdym razem przechodzić przez zakładanie konta, logowanie, wypełnianie długich formularzy. To elementy, które potrafią niepotrzebnie wydłużyć zakupy i zniechęcić do ich dokończenia.

W InPost Pay użytkownik ma zapisane wcześniejsze wybory dotyczące dostawy i płatności, dlatego kolejne zakupy przebiegają szybciej. To przekłada się na większą wygodę i zadowolenie z zakupów.

To szczególnie ważne dziś, gdy zakupy online często robi się na telefonie, w biegu i między innymi codziennymi obowiązkami. Im prostszy proces, tym większa wygoda i większa szansa, że klient pozytywnie oceni całe doświadczenie zakupowe i ponowi zakupy w przyszłości.

Dla Twojego sklepu to szansa na wyższą konwersję

Z punktu widzenia biznesu duże znaczenie ma to, że uproszczony checkout pomaga ograniczać bariery na ostatnim etapie zakupu. Klient, który już wybrał produkt i dodał go do koszyka, jest bardzo blisko finalizacji zamówienia, ale właśnie wtedy najłatwiej o rezygnację, jeśli proces okaże się zbyt długi lub skomplikowany.

Na ten problem odpowiada właśnie InPost Pay. Usługa upraszcza etap finalizacji zamówienia, przenosząc go do aplikacji InPost Mobile. Dzięki temu liczba kroków potrzebnych do złożenia zamówienia jest ograniczona do minimum, a Twój sklep zyskuje szansę wzrost konwersji i częstotliwości zakupów.

Obecność w aplikacji InPost Mobile wzmacnia widoczność Twojej marki

Jeśli wdrożysz usługę InPost Pay, Twój sklep może pojawić się również w aplikacji InPost Mobile w zakładce Zakupy. To daje Twojej marce dodatkową przestrzeń do budowania widoczności i szansę na dotarcie do milionów użytkowników aplikacji, którzy korzystają z niej na co dzień do śledzenia przesyłek i zamówień. Zwiększa to szansę na dotarcie do nowych klientów, którzy być może wcześniej nie mieli kontaktu z Twoją ofertą.

Możliwość wzięcia udziału w akcjach marketingowych InPost Pay

Wdrożenie InPost Pay wiąże się także z możliwością udziału w akcjach marketingowych InPost Pay. Z perspektywy Twojego sklepu to dodatkowa wartość, ponieważ takie działania mogą wspierać nie tylko widoczność oferty, ale również wzrost konwersji i wartości koszyka.

InPost Pay dla biznesu

Więcej informacji o InPost Pay dla biznesu znajdziesz na stronie: https://inpostpay.pl/biznes. Dowiedz się więcej o samej usłudze, korzyściach, jakie może przynieść Twojemu sklepowi online i o możliwościach jej wdrożenia w e-commerce. Możesz tam również wypełnić formularz kontaktowy, jeśli jesteś zainteresowany wdrożeniem usługi w swoim e-sklepie.