InPost ogłosił przejęcie Yodel, jednego z największych dostawców przesyłek w Wielkiej Brytanii. To strategiczny krok, który ma na celu umocnienie pozycji firmy na dynamicznie rozwijającym się rynku brytyjskim. Dzięki tej transakcji, InPost staje się trzecim niezależnym operatorem logistycznym w Zjednoczonym Królestwie, plasując się za Royal Mail i Evri (po wyłączeniu Amazona). Kalkulacje te "opierają się na szacunkach, wspieranych danymi od Effigy Consulting".

Integracja usług – Paczkomaty i dostawy do domu

Plan zakłada połączenie sił i stworzenie firmy, która pod jedną marką będzie oferować kompleksowe usługi dostawcze, obejmujące zarówno dostawy do Paczkomatów, jak i bezpośrednio pod drzwi klienta. To odpowiedź na rosnące oczekiwania konsumentów, którzy poszukują elastycznych i wygodnych rozwiązań. InPost podkreśla, że przejęcie bazuje na wcześniejszej współpracy, która rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku, kiedy to Yodel zaczął dostarczać paczki z Paczkomatów pod wskazane adresy.

Ambitne plany spółki

Grupa InPost szacuje, że przejęcie Yodel znacząco zwiększy wolumen przesyłek, osiągając poziom około 300 mln sztuk rocznie. To również szansa na rozszerzenie bazy klientów o około 700 sklepów internetowych oraz zdobycie około 8 proc. udziału w rynku.

- "Przejęcie brytyjskiej spółki stanowi strategiczną decyzję, która umożliwia długoterminowy wzrost InPost i umocnienie pozycji na rynku brytyjskim, gdzie Grupa posiada ponad 18 000 punktów OOH (out of home delivery, punkty odbioru poza domem - PAP), w tym 10 000 maszyn Paczkomat" - poinformowano.

Rafał Brzoska, szef InPostu, podkreśla strategiczne znaczenie przejęcia Yodel dla dalszego rozwoju firmy w Europie. Cytowany w informacji prasowej ocenił, że to kluczowy moment na drodze do obecności InPostu w całej Europie. "Dzięki tej inwestycji przyspieszamy nasz rozwój w UK, który w sposób organiczny mógłby nam zająć nawet 5 lat" - zauważył.

Z ogromną dumą mogę dziś powiedzieć: Polska firma na wielką skalę wchodzi na brytyjski rynek! 🇵🇱🇬🇧@InPostPL właśnie przejął @YodelOnline – jednego z największych operatorów logistycznych w UK! Dzięki tej transakcji stajemy się 3 największym graczem na brytyjskim rynku… pic.twitter.com/sD3iAPiXbO— Rafał Brzoska (@RBrzoska) April 17, 2025

