InPost uruchamia całkiem nowe maszyny! Nazwa już została zastrzeżona

InPost będzie stawiał nowe maszyny

InPost nie zwalnia tempa. Ostatnio spółka poinformowała, że paczkomaty stały się usługą międzynarodową oferującą wysyłkę do siedmiu krajów: Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Belgii, Holandii oraz Luksemburgu. Teraz kolejny raz InPost rozszerza swoją działalność. Jak podaje portal cashless.pl, w biuletynie Urzędu Patentowego znalazł się logotyp Zwrotomatu, a jego zgłoszenia dokonała firma InPost.

Jak wynika z opisu zgłoszenia w biuletynie, pod nazwą zwrotomat kryć mają się urządzania do odbioru odpadów nadających się do recyklingu. Wiadomo, że InPost zamierza się zaangażować w obsługę systemu kaucyjnego. W sierpniu informowano o starcie pilotażu programu zwrotów zużytych opakowań ze szkła, plastiku i aluminium, uruchomionego w wyniku współpracy z Carrefour Polska, PolKa (Polska Kaucja – operator systemu kaucyjnego), Muszynianki i właśnie InPostu jako operatora logistycznego. Jako cel pilotażu wskazywano m.in. przetestowanie gotowości partnerów do startu systemu kaucyjnego.

Od kiedy system kaucyjny w Polsce?

Wprowadzenie systemu kaucyjnego w Polsce po raz kolejny zostało odłożone w czasie. Premier Donald Tusk ogłosił we wtorek 29 października 2024, że start systemu został przesunięty na 1 października 2025 roku.

System kaucyjny ma funkcjonować na stosunkowo prostych zasadach. Przy zakupie napoju w opakowaniu objętym systemem, zapłacimy dodatkową kaucję, którą odzyskamy po zwrocie pustego opakowania. Wysokość kaucji została określona dla poszczególnych rodzajów opakowań:

* 0,50 zł za butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych o pojemności do 3 litrów (włącznie z zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych), * 0,50 zł za puszki metalowe o pojemności do 1 litra, * 1,00 zł za butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 litra.

Opakowania będzie można zwrócić bez konieczności okazania paragonu.

