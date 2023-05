InPost wprowadza usługę płatniczą - InPost Pay. Rafał Brzoska mówi o rewolucji

"Testowanie jej ma kluczowe znaczenie. Możecie sobie państwo wyobrazić dla nas utratę renomy w sytuacji, w której byśmy nie byli przekonani w dwustu procentach, że warto już wypuścić tę usługę na rynek" – powiedział Rafał Brzoska. InPost to operator logistyczny działający na rynku e-commerce, zarządzający siecią około 30 tys. paczkomatów. Usługę w zamkniętych grupach testuje już coraz więcej sprzedawców internetowych. Prezes InPostu nie podał szczegółów dotyczących nowej usługi ani daty, kiedy miałaby zostać ona wprowadzona.

Grupa InPost w I kwartale br. osiągnęła 29-proc. wzrost przychodów (r/r), wypracowując niemal 2 mld zł, a liczba obsłużonych przesyłek skoczyła o ponad jedną piątą, do ok. 199 mln sztuk (dynamika wzrostu obsługiwanych wolumenów na rynkach międzynarodowych wyniosła 28 proc. rok do roku i była wyższa niż w Polsce, gdzie sięgnęła 18 proc.). – To było kolejny kwartał imponujących wzrostów liczby przesyłek. Nadal rośniemy szybciej niż branża e-commerce na wszystkich naszych kluczowych rynkach. Wyniki te udało nam się osiągnąć mimo, że I kwartał jest sezonowo najmniej dynamicznym kwartałem w roku – komentuje prezes InPostu. Wynik spółka wypracowała na trudnym rynku. Dane GUS pokazują bowiem, że wolumenowo skurczył się o 17 proc.

Sonda Czy korzystasz z paczkomatów? Tak Nie