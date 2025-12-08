Analiza danych rządowych ujawnia, jak nowa ustawa wpłynie na rentowność ponad 150 tysięcy polskich firm opierających swój model biznesowy na zleceniach

Przeniesienie uprawnień sądu na inspektorów pracy fundamentalnie zmienia zarządzanie ryzykiem i wymaga aktualizacji dotychczasowej strategii biznesowej

Eksperci rynku wskazują, że nowe przepisy mogą znacząco podnieść koszty pracy, co bezpośrednio zagraża płynności finansowej zwłaszcza w sektorze MŚP

Jak zmiana kontraktów B2B na umowy o pracę wpłynie na optymalizację podatkową i zwrot z inwestycji w twojej organizacji?

Złagodzenie przepisów nie eliminuje konieczności przygotowania firmy na transformację, która wpłynie na jej długoterminowy rozwój i przewagę konkurencyjną

Inspektor zamiast sądu. Decyzja administracyjna zastąpi wyrok

Państwowa Inspekcja Pracy ma otrzymać nowe, potężne narzędzie do walki z tak zwanymi umowami śmieciowymi. Zgodnie z projektem ustawy, który 4 grudnia 2025 roku zaakceptował Stały Komitet Rady Ministrów, inspektorzy będą mogli samodzielnie, na mocy decyzji administracyjnej, przekształcać umowy cywilnoprawne (takie jak umowy zlecenia, o dzieło czy kontrakty B2B) w standardowe umowy o pracę. Głównym celem tej zmiany jest radykalne przyspieszenie dochodzenia swoich praw przez pracowników, którzy obecnie muszą czekać na wyrok sądu średnio dwa do trzech lat. Reforma jest również jednym z kluczowych warunków, od których Unia Europejska uzależnia wypłatę Polsce około 2 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Skala problemu jest znacząca, gdyż według danych GUS z września ubiegłego roku, aż 1,425 miliona Polaków pracowało wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych.

Nowe przepisy to nie tylko większe uprawnienia dla inspektorów, ale także usprawnienie samego procesu kontroli. W tym celu ma powstać specjalny zespół, w którym zasiądą przedstawiciele Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Poprzez wspólną analizę danych, instytucje te będą skuteczniej typować firmy, w których ryzyko obchodzenia prawa pracy jest największe. Na celowniku znajdzie się przede wszystkim ponad 151 tysięcy przedsiębiorstw, które opierają zatrudnienie wyłącznie na umowach zlecenia. Działania te wesprze cyfryzacja, w tym możliwość przeprowadzania kontroli zdalnych i prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej. Aby sprostać nowym zadaniom, w latach 2026-2027 planuje się zatrudnienie w PIP dodatkowych 360 osób.

Rząd łagodzi cios, ale biznes wciąż liczy straty

Pod wpływem ostrej krytyki ze strony przedsiębiorców, rząd zdecydował się wycofać z dwóch najbardziej kontrowersyjnych zapisów projektu. Po pierwsze, decyzja inspektora nie będzie miała rygoru natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że firma nie będzie musiała z dnia na dzień zmieniać formy zatrudnienia. Po drugie, zniesiono możliwość działania decyzji z mocą wsteczną. W praktyce oznacza to, że ewentualne zaległości w składkach czy podatkach będą naliczane dopiero od momentu doręczenia decyzji, a nie za okres wcześniejszy. Przedsiębiorca zyska również miesiąc na odwołanie się od decyzji do sądu pracy, co daje czas na przygotowanie argumentacji i dostosowanie się do nowej sytuacji.

Mimo tych złagodzeń, biznes, a zwłaszcza sektor małych i średnich firm, nadal obawia się finansowych konsekwencji reformy. Organizacja SoDA, reprezentująca branżę IT, przedstawiła konkretne wyliczenia: dla średniej wielkości firmy zmiana 30 kontraktów B2B na umowy o pracę to dodatkowy roczny koszt na poziomie 1,8 miliona złotych, co mogłoby przekształcić zysk w stratę. Te obawy podziela Ministerstwo Finansów, ostrzegając przed ryzykiem wzrostu kosztów pracy i masowego zwalniania pracowników. Wielu przedsiębiorców boi się, że nowe uprawnienia mogą być nadużywane, a mniejszych firm po prostu nie będzie stać na prowadzenie długich i kosztownych sporów sądowych z państwową instytucją.

Zbyt słaba dla związków, zbyt groźna dla firm. Reforma w ogniu kryżowym

Co ciekawe, reforma spotkała się z rezerwą nie tylko ze strony pracodawców. Krytyczne głosy płyną również od części związków zawodowych i prawników. NSZZ „Solidarność” uważa, że złagodzona wersja przepisów jest niewystarczająca i nie rozwiąże systemowego problemu nadużywania umów cywilnoprawnych w celu obniżania kosztów. Z kolei eksperci prawni wskazują na potencjalny problem kompetencji, pytając, czy inspektorzy pracy, bez sędziowskiego doświadczenia, będą w stanie podejmować tak kluczowe decyzje. Wątpliwości budzi też specjalna lista 40 pytań pomocniczych dla inspektorów, która ma być jedynie wskazówką, a nie twardym obowiązkiem, co poddaje w wątpliwość jej skuteczność.

Spór wokół ustawy odsłania również pęknięcia w samym rządzie. Z jednej strony Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podkreśla potrzebę walki z zatrudnieniem „śmieciowym”, z drugiej zaś resorty finansów i gospodarki alarmują o negatywnych skutkach dla przedsiębiorców. Organizacje pracodawców, takie jak Polskie Towarzystwo Gospodarcze, krytykują z kolei sam tryb wprowadzania ustawy, nazywając go „wrzutką” legislacyjną, czyli próbą szybkiego przeforsowania prawa bez szerokich konsultacji. Tak szeroki wachlarz zastrzeżeń pokazuje, jak trudnym i wielowątkowym wyzwaniem jest próba uporządkowania polskiego rynku pracy.

PTNW - Modzelewski